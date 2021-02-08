Üreticiden 21 liraya alınan fındık, Tarım Kredi’de 36 liraya satılıyor

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık fiyatlarının serbest piyasada ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nde beklenen seviyede olmamasına karşın Tarım Kredi Kooperatifi’nde kabuklu fındık fiyatının 35.90 TL olduğunu söyledi.

Fındığı üreticiden düşük fiyata aldıklarını ancak satarken yüksek fiyata sattıklarını dile getiren Adıgüzel, “Aradaki fark kimin cebine iniyor?” diye sordu.

BUNUN HESABINI SANDIKTA SOR

Mustafa Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tarım Kredi Kooperatifi tarafından satılan fındığın fotoğrafını paylaşarak, serbest piyasada 21-22 TL olan fındığın, 35,90 TL'ye satıldığını söyledi.

“Fındık 36 TL” başlığıyla açıklamada Adıgüzel, “İşte gerçek fındık fiyatı burada. Tarım Kredi Kooperatifi kabuklu fındık fiyatı 35.9 TL. Sorarım. Tarım Kredi üreticiden neden bu fiyata alım yapmıyor? TMO neden yok pahasına alıyor, kime peşkeş çekiyor? Aradaki fark kimin cebine iniyor? Yabancı kartel bile fındık fiyatını revize etmişken devlet neden revize etmiyor? Yabancı kartele yerli fındık sanayimizi de bitirmek için hükümet neden teşvik veriyor? Yabancı kartele verilen teşvik fındık fiyatına neden verilmiyor?

TMO geçen yıl üretici üzerinden yaptığı milyonlarca TL karı, çağrımıza uyup üreticiye dağıtmadı madem, neden fındık fiyat revizyonu için kullanmıyor? Hükümet halkın emeğini ve milli hazinemizi kimlere peşkeş çekiyor, bu işte Erdoğan’a yakın büyük taşeron kim? Bu taşeronun yerli işbirlikçileri kimler? Sor kardeşim hesabını. Emeğinin hakkını sor. Çocuklarının cebinden, yastığının altından, üstünden başından, mutfağından çalınan alın terinin hesabını sor. Her mecrada sor, sandıkta da sor” ifadelerini kullandı.