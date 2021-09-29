Vatandaş borçlandı icralar patlayabilir

BDDK’nın bankaların geri ödenmeyen alacaklarının yasal takibe intikal süresini 180 güne çıkaran düzenlemesi 30 Eylül’de doluyor. Kamu bankalarından kredi alan vatandaşları icra korkusu sardı.

Başak KAYA

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İktidarın geçen yıl doğrudan yardım yapmak yerine kamu bankalarına borçlandırdığı vatandaşlar icra kıskacına düştü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankaların geri ödenmeyen alacaklarının yasal takibe intikal süresini 180 güne çıkartan düzenlemesi 30 Eylül'de doluyor. Süre uzatılmazsa batık kredilerin gerçek boyutu ortaya çıkacak.

Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları, 15.1 milyar lirası tüketici kredilerinden, 5.5 milyar lirası da kredi kartlarından olmak üzere toplam 20.6 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Bankaların bu yılkiler de dahil son 5 yıl içinde borcu nedeniyle icraya verdiği vatandaşlardan borcu hâlâ devam edenlerin sayısı ağustos sonu itibarıyla 3 milyon 644 bin 615 kişiye yükseldi.

Ulusal Yargı Ağı (UYAP) verilerine göre bu yıl 1 Ocak- 25 Eylül tarihleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 5 milyon 321 bin yeni dosya geldi. Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyondan fazla arttı. Aynı dönemde 4 milyon 561 bin icra dosyası da sonuçlandırıldı. İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı ise bir yıl öncesine göre 10 bin artarak 22 milyon 944 bin oldu.

“ÖDEMELER ÇAKIŞTI SÜRE UZATILMALI”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, esnaf için yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde çok büyük bir krizle karşı karşıya kalınacağına dikkat çekti. Tekin, “Esnafın sosyal güvenlik, borç yapılandırma, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırılmalarından doğan ödemeleri ve ertelenmiş kredilerinin taksitleri çakıştı. Esnaf çok ciddi ciro kaybı ile karşı karşıya kaldı. Milyonlarca esnaf ödeme yapabilecek güçte değil. Bu şartlarda borçları ödeme imkanı kalmadı. Ekonomik kriz ortamında süre uzatılmalı” dedi.