Vatandaş gıda fiyatlarını markette 3.3 kat daha pahalıya tüketiyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre, çiftçide 1.45 TL olan marul marketlerde 4.83 TL'ye, 1.95 TL olan sivribiber ise 6.44 TL'ye satılıyor. TZOB Başkanı Bayraktar, tarla ile market arasındaki fiyat farkının ağustos ayında 3.3 kat olduğunu vurguladı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) açıkladığı ağustos ayı üretici market fiyatları, vatandaşın marul ve sivri biberi 3.3 kat, maydanozu 3.1 kat, elma ve patlıcanı 3 kat, kabağı ise 2.8 kat pahalıya tükettiğini ortaya koydu.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustosta üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 233.10 ile marulda yaşandığına dikkati çekti. Fiyat farkının sivri biberde yüzde 230.26, maydanozda yüzde 213.04, elmada yüzde 202.27, patlıcanda ise 199.50 olduğunu bildirdi.

Bayraktar, “Üreticide 1 lira 45 kuruş olan marul 4 lira 83 kuruşa, 1 lira 95 kuruş olan sivribiber 6 lira 44 kuruşa, 69 kuruş olan maydanoz 2 lira 16 kuruşa, 2 lira 20 kuruş olan elma 6 lira 65 kuruşa, 2 lira olan patlıcan 5 lira 99 kuruşa, 2 lira 20 kuruş olan kabak 6 lira 11 kuruşa tüketiciye satılıyor” dedi.

MARKETTE EN FAZLA SALATALIK ZAMLANDI

Bayraktar’ın aktardığı bilgilere göre, ağustosta markette en fazla fiyat artışı yüzde 69.07 ile salatalıkta görüldü. Bu üründeki artışı yüzde 55.09 ile yeşil fasulyenin, yüzde 41.76 ile kabağın takip ettiğini ifade eden Bayraktar, “Limon yüzde 41.61, patlıcan yüzde 36.76, marul yüzde 29.14 ve maydanoz yüzde 20 zamlandı” diye konuştu.

Markette en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23.06 ile tavuk etinde görüldü. Tavuk etini yüzde 16.92 ile zeytinyağı, yüzde 14.26 ile domates, yüzde 9.95 ile pirinç, yüzde 9.09 ile de ayçiçek yağı izledi.

Bayraktar, fiyatlardaki değişimlere yönelik, “Hasatların başlaması, talebin azalması, sıcaklık, kuraklık gibi sebeplerle fiyatlarda değişimler görülmüştür” açıklamasında bulundu.

“MALİYETLERDEKİ ARTIŞ REKOR KIRDI”

Öte yandan Bayraktar, son bir yılda DAP gübre fiyatının yüzde 155, üre gübresi fiyatının yüzde 130, bazı zirai ilaçların yüzde 60 ve elektrik fiyatlarının da yüzde 56 arttığını, girdi fiyatlarının rekor kırdığını vurguladı.

“Odalarımızdan alınan bilgiler ışığında, 2021 yılı ürün maliyeti kilogramda 7 lira 60 kuruştur” diyen Bayraktar, şöyle devam etti:

“Genel olarak üreticinin fiyat beklentisi ise 10-12 lira olmakla birlikte bazı üreticiler geçen yılki fiyat olan 15 lirayı dikkate alarak, beklentilerini 16-17 lira olarak belirtmiştir. Yer fıstığı hasadı eylül ayında başlayacaktır. Sürekli kredi kullanmaktan başka çaresi olmayan yer fıstığı üreticileri, üretim masrafı ve emeklerinin karşılığını doğru düzgün alabilmek için ürünlerini değeri fiyatından satmayı beklemektedir.”

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