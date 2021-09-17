Vatandaş işin içinden çıkamıyor

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) 2021 Ağustos ayında yoksulluk sınırının 10 bin TL'yi, açlık sınırının ise 2 bin 977 TL'yi geçtiğini duyurdu. Açıklanan rakamları pazar alışverişine çıkan vatandaşa sorduk

Fatma VURGUN

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Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) , Ağustos ayında açlık sınırının 3 bin TL’ye dayandığını açıkladı. Yoksulluk sınırı ise temmuzda 9 bin 906 iken ağustosta 10 bin 300 TL’ye yükseldi.

BİSAM’ın yaptığı değerlendirmede, “Asgari ücretli 9 günlük ücreti için bir ay çalışıyor” denildi. Haftalık pazar alışverişine çıkan vatandaşlar, verileri ve gıda fiyatlarını SÖZCÜ’ye değerlendirdi.

“İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORUM”

3 bin 250 lira emekli maaşıyla karı koca geçinmeye çalıştıklarını ifade eden Osman Güney, “Eşim de ben de meyveyi çok seviyoruz. 2 kilodan aşağı meyve almazdım önceden, şimdi 1 kilo alırken düşünüyorum. Çoluğu çocuğu olanları, okuyanları düşüyorum işin içinden çıkamıyorum. Bu pazara baktığınızda önceden iğne atsanız yere düşmezdi şimdi tek tek sayabilirsiniz insanları. Türkiye’nin durumu işte bu. Yukarıda Sırça Köşkte oturupta her şey güllük gülistanlık demek La Fontaine’den masallar gibi geliyor” ifadelerini kullandı.

3 bin TL emekli maaşıyla geçinmeye çalışan Fehmi Korkmaz, haftalık aldığı peynir ve yumurtaya sadece 50 TL verdiğini söyledi. Korkmaz, “Her şeyi alamıyoruz. Aldıklarımız kısıtlı. 3 kişilik bir aileyiz ve bu verilere göre biz de açlık sınırındayız.” diye konuştu.

“YÜKSELİYOR MUYUZ YOKSA GİTTİKÇE YERE Mİ ÇAKILIYORUZ GELİP BAKSINLAR”

Pazar esnaflarından Bedirhan Bedeş, artan fiyatlardan sadece vatandaşın değil, pazarcıların da şikayetçi olduğunu ifade etti. Bedeş, “Bir kıvırcık 8 TL, bir kilo incir 30 TL, bir kilo fasulye 10-12 TL insanların alım gücü yok. Ev kiraları olmuş 3 bin lira. Doğalgaz geliyor 200 lira en az. Ekonomi yükseliyor diyorlar da gelsin şu halkın arasına girsinler yükseliyor muyuz yoksa gittikçe yere mi çakılıyoruz” şeklinde konuştu.

“BİRİNDEN ALSAK DİĞERİNDEN ALMIYORUZ”

Eşi asgari ücretle çalışan ve iki çocuk annesi olan Asiye Mayda, “Bir yumurta olmuş 30 TL. Bir koli yumurta bir hafta gidiyor. Bir üründen alırsak birinden alamıyoruz mesela. Kendimizi bir aylığa göre ayarlamaya çalışıyoruz ama olmuyor. İki çocuk var okula giden, biri liseye gidiyor servis parası dünya kadar. Asgari ücretle geçinmeye çalışıyoruz ama zor.” ifadelerini kullandı.

Eşinin asgari ücretten biraz fazla kazandığını ifade eden Tuğba Beşey, ” Üç çocuk okutuyoruz. Aylık tabi ki 3 bin TL gıda için ayıramıyoruz. Haftalık pazarda 200 TL gidiyor. Giyimden veya çoğu şeyden mahrum kalıyoruz. Bir evde iki veya üç kişi çalışmazsa geçim çok zor. İki çocuk üniversitede. Biri ilkokulda. Hangisine yetişeceğimizi bilmiyoruz. Okulu, forması, kırtasiyesi bitmiyor. Bir tişört 100 lira. Geçen yıl fasulyeyi 3 liraya alıyordum, şimdi 15 TL.” şeklinde konuştu.

Kıvırcığın 8 lira, maydanozun 2 buçuk lira olduğunu söyleyen Aysel Kalay, “Çok pahalı hayat. Eskiden 100 lira ile dolu dolu giderdik eve şimdi üç dört kabak, salatalık, lahana ve balığa 80 lira verdim.” dedi.