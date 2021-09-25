Vatandaş yeni araç alamayınca eskisinin bakım ustası oldu

Otomobil tamircileri, sıfır araç fiyatlarının pahalı olmasından dolayı vatandaşların ya düşük model araç alabildiklerini ya da ellerindeki eski araçları daha sık bakıma getirdiklerini söyledi. 15 yılık usta Sivrikaya, "Vatandaş artık işi sadece ustaya da bırakmıyor, kendisi usta oldu" dedi.

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Vatandaşın, yurt içinde yüksek kur ve vergiler nedeniyle aşırı artan otomobil fiyatlarından sonra ikinci ele yönelmesinin, sanayici esnafına yaradığı belirtildi.

Artan otomobil fiyatları nedeniyle vatandaşın düşük model araç almak zorunda kaldığını aktaran sanayici esnafı, bu araçların daha sık bakım ve oranım ihtiyacı olduğu için işlerinin açıldığını söyledi.

15 yıllık otomobil tamir ustası Cemal Sivrikaya, “Artık vatandaşlar araçlarının bakımlarını düzgün yaptırıp, her şeyiyle ilgileniyorlar. İşi sadece ustaya da bırakmıyorlar, kendileri usta oldu” dedi.

BAKIM 200 TL’DEN BAŞLAYIP 550 TL’YE ÇIKIYOR

Sivrikaya, “Salgının başında, geçen yıl işlerimiz azalmıştı. Şu anda ise işlerimiz o günlere göre çok iyi. En önemli etken, sıfır araç olmadığı için insanlar kendi araçlarının değerini daha iyi anladı” dedi.

Araç bakımında özellikle kış aylarında en önemli sorunun antifriz eksikliğinden yaşandığını dile getiren Sivrikaya, “Cüzi bir rakam olmasına rağmen antifriz değişiminden kaçan var. Antifriz koydurtmayanlar ilerleyen zamanda motor yaptırmak zorunda kalıyorlar. Oysa ki antifriz fiyatı 50 TL'den başlıyor, 120 TL'ye kadar çıkıyor. Bir motor tamirinin fiyatı ise en az 10 bin TL” dedi.

Kış aylarından en çok karşılaştıkları sorunun ‘su eksiltmesi' olduğuna dikkat çeken 20 yıldır otomobil tamir eden Uğur Yeşilyurt ise, “Kış başından en çok antifriz ve yap bakımı için geliyorlar. Araç bakım fiyatları; Avrupa arabalarda 350-550 TL arasında, yerli üretim arabalarda ise 200-250 TL tutuyor” dedi.

’10 SENE SONRA YETİŞMİŞ USTA BULAMAYACAĞIZ’

Öte yandan, artık çırak bulmakta zorlandıklarını kaydeden Yeşilyurt, “İŞKUR'dan başvuru yapıyoruz. Üniversite mezunlarından almaya çalışıyoruz, zorlanıyoruz. Çünkü alt yapı yok. Böyle giderse 10 sene sonra yetişmiş usta bulamayacağız” diye konuştu. (İHA)



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