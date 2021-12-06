Vatandaş zam öncesi hücum etti, elektronik ürünlerde rekor geldi

Dolarda rekorla birlikte yüksek zam bekleyenler mağazalara akın etti, elektronik ürün harcamalarında geçen hafta rekor geldi. Hem zamlar hem de zam beklentisi nedeniyle öne çekilen taleple, kartlı harcamalarda sert artış oldu.

Emre DEVECİ

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Hem fiyat artışları hem de fiyatların daha fazla artacağını düşünen vatandaşların alımlarını öne çekmesi ile elektronik ürün harcamalarında rekor geldi.

Merkez Bankası verilerine göre, 19 Kasım haftasında 3 milyar 262 milyon TL olan banka ve kredi kartıyla yapılan ‘elektrik-elektronik eşya, bilgisayar’ harcaması, 26 Kasım haftasında 5 milyar 213 milyon TL ile rekor kırdı. Haftalık artış oranı yüzde 37,4 oldu.

Söz konusu haftada dolar/TL’de tarihi artış kaydedilmiş, zam geleceğini düşünen vatandaş da bazı elektronik mağazalarına akın etmişti.

Apple gibi bazı büyük elektronik ürün şirketleri de ‘fiyat güncelleme’ gerekçesiyle söz konusu haftada çevrimiçi ürün satışlarına ara vermişti. Daha sonra da beklenen olmuş ve Apple ürünlerine yüzde 20-25 aralığında zam gelmişti.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, elektronik ürün satışlarında son dönemde çip krizinin ve dolar kurunun etkilerinin görüldüğünü, özellikle kurdaki artışla zam bekleyen vatandaşların alımlarını öne çektiğini gözlemlediklerini dile getirdi.

Turnacı, cep telefonlarında özellikle üst segmentte zam beklentisiyle talebi öne çekme durumunun belirgin olduğunu dile getirdi.

KASIMDA DA REKOR

Aylık olarak bakıldığında, ağustosta 9,8 milyar TL olan kartla yapılan elektronik ürün harcaması, TL’de değer kaybının hızlandığı üç ayda hızla arttı.

Harcama tutarı eylülde 13,4 milyar TL’ye, ekimde 14 milyar TL’ye, kasımda ise 15,9 milyar TL’ye yükseldi.

Eylül başında 8,30 olan dolar kuru, Merkez Bankası’nın artan enflasyona rağmen seri faiz indirimlerine gitmesiyle 14’e kadar yükselmişti.

MARKETLERE DE HÜCUM

Elektronik ürünlerdeki durum, market ve alışveriş merkezi harcamalarında da gözlendi. Bu kalemde de fiyat artışları ve öne çekilen talep, harcama tutarlarını yukarı itti.

19 Kasım haftasında 7,3 milyar TL olan kartlı market harcaması, 26 Kasım haftasında 8,1 milyar TL ile rekor tazeledi.

İşlem adedi olarak bakıldığında da market alışverişi adedi 26 Kasım haftasında 63,5 milyon adetle rekor kırdı.

TOPLAM HARCAMALAR DA SIÇRADI

Zamlar ve öne çekilen talebin yanı sıra vatandaşın kredi kartına yüklenmesinin de etkisiyle kartlı harcamalarda 26 Kasım haftasında rekor geldi.

19 Kasım haftasında 39,8 milyar TL olan toplan kartlı harcama, 26 Kasım haftasında 44 milyar TL ile rekor kırdı.

BDDK verilerine göre de, söz konusu haftada bireysel kredi kartı borçları 6 milyar TL’lik rekor artış kaydedildi.

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