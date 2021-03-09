Vatandaş zamlara tepkili: Her şeyi yarım yarım alıyoruz

Kamera: Sinan Tunç

Vatandaşın yaşadığı gerçek enflasyonu yansıtmadığı gerekçesiyle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri bile mutfağın yangın yerine döndüğünü gösterdi. Verilere göre, geçen yılın şubat ayından bu yılın şubat ayına kadar geçen zamanda ayçiçek yağı yüzde 55.4, yumurta yüzde 52, mercimek ise yüzde 50 zamlandı.

“HER ŞEYİ YARIM ALIYORUZ”

Zamların tüketiciye nasıl yansıdığını sorduğumuz Arzu Yöntem isimli bir vatandaş, ” Para yok, bir şey yok. Her şeyi yarım yarım alıyoruz. Ne yiyoruz, ne içiyoruz kimsenin umurunda değil. Uzaya gidecekmişiz, saçma sapan şeylerle uğraşıyorlar. Millet aç.İşsizlik sigortası da bitiyor. Ne yiyeceğiz önce onu bir düşünsünler.” sözleriyle tepki gösterdi.

“İNSAN EMEKLİ MAAŞIYLA NASIL GEÇİNECEK?”

Yumurtanın kolisini 13-14 liraya aldığını belirten Hüseyin Güner isimli tüketici, “Yumurtanın kolisi şimdi 30 lira oldu. Peynirin kilosunu 20-25’e alıyorduk şimdi 45-46 lira.Ucuz bir şey kalmadı. Zar zor, dişi sıka sıka getiriyoruz ayı. Yoksa insan emekli maaşıyla nasıl geçinecek bu hayat pahalılığı ile. Cumhurbaşkanı, bakanlar, devlet büyükleri bunlara el atması lazım. Çarşı pazar ateş pahası. Bir domates, biber bile ateş pahası. 8-10 liradan aşağı meyve yok.” diye konuştu.

“ÖNCEDEN KİLOYLA ŞİMDİ GRAMLA”

Özellikle yağların çok pahalandığını söyleyen Merve Arslan ise “Belli bir ücret karşılayabiliyoruz sadece eşim çalışıyor. Zor yani. Hep kısıtlı gitmek zorundayız. Kısıtlı gitmediğimiz takdirde belli bir zaman sonra kredi kartları patlıyor. Yiyeceksek gezmiyoruz, gezeceksek yemiyoruz bu şekilde devam ediyoruz.” derken Ferhat Engin isimli tüketici, “Yüzde 50’den fazla zam gelmiş hissetmez miyim zamları? Bakıyorum, geçiyorum yapacak bir şey yok. Sadece bakıyoruz işte. Önceden kiloyla alıyordun şimdi gramla alıyorsun.” ifadelerini kullandı.

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