Venezuela paradan 6 sıfır atıyor

Venezuela, para birimi bolivardan altı sıfırın silinmesine karar verdi.

Sozcu.com.tr

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Yıllardır ekonomik sorunlarla boğuşan Venezuela, hiper enflasyonun değerini düşürdüğü para birimi bolivardan altı sıfır attı. Böylece 1 milyon bolivar, tekrar 1 bolivar oldu.

Paralar bugün piyasaya sürülmeye başlanacak.

Yapılan değişikliğe göre piyasadaki en büyük banknot 100 bolivar olacak. Bu da 25 doların altında işlem görecek.

İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN…

Eylül ayında para birimindeki değişikliği açıklayan Venezuela Merkez Bankası, bu işlemin ardından bolivarın az ya da çok değerli olmayacağını, sadece paranın kullanımını kolaylaştırmak için bu değişikliğin yapıldığını belirtti.

Değişikliğin ana hedefi aşırı sıfırlı nakit işlemlerinde ve defter tutmada hesaplamaları kolaylaştırmak.

DÜNYANIN EN DEĞERSİZ PARASIYDI

Venezüella’nın gayrı safi yurt içi hasılası, petrol fiyatlarının düşmesi ve ambargolar nedeniyle 2013’ten bu yana yüzde 80 düştü.

Bolivar, 10 yıldan fazla bir süre içinde neredeyse sıfırlandı. Para birimi yalnızca 2021’de neredeyse yüzde 73 oranında değer kaybetti.

Venezuela’nın merkez bankası ise bir süredir enflasyon istatistiklerini yayınlamayı bıraktı.

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