Vergilerimizi de artık patronlar belirleyecek

Yüksek vergiler altında ezilen vatandaş Vergi Konseyi’nin yeniden faaliyete geçmesiyle umutlanırken, konseye kamu ihalelerinden de en çok pay alan, mega projeleri yapan müteahhit patronlar üye olarak atandı.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uzun süredir çalışmayan Vergi Konseyi'ni yeniden oluşturdu. Ülkenin vergi politikalarına yön veren tavsiyelerde bulunacak konseye çok sayıda uzman ve akademisyen ile sivil toplum kuruluşu temsilcisi alındı.

Konseye, “müteşebbis üye” adı altında ise Limak Holding patronu Nihat Özdemir, aynı zamanda Varlık Fonu üyeliğine atanan Tosyalı Holding Başkanı Fuat Tosyalı ve FİBA Holding Başkanı Murat Özyeğin getirildi.

Konseye hükümete yakın iş insanlarının alınması muhalefet partilerinde sert eleştiriye neden oldu. CHP ve İYİ Parti'nin vergi kurmayları, konseye seçilen patronların halkın değil kendi çıkarları için çalışacakları iddiasında bulundular.

VATANDAŞI ANLAMAZLAR

Gelirler eski Genel Müdürü ve CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, kamu ihalelerinden büyük pay alan, teşviklerden yararlanarak vergi ödemeyenlerin Vergi Konseyi'ne üye alınmasıyla, konseyin zenginlerden vergi alma konusunu tartışamayacağını söyledi.

Vatandaşın kara kışa girerken doğalgaz ve elektrik vergilerinde indirim beklediğini ancak patron üyelerin vatandaşın halinden anlamayacağını belirten Hamzaçebi, “Bir kişiyi hem Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi yapacaksınız hem de Vergi Konseyi'ne alacaksınız. Bir kişiye hem dünya kadar kamu ihalesi vereceksiniz, yetmedi Futbol Federasyonu Başkanı yapacaksınız, o da yetmedi Vergi Konseyi'ne alacaksınız. İktidarın kafasında hep aynı işadamları var. Bu konseye ‘Yandaşlardan Vergi Almama Konseyi' demek daha doğru

olur” dedi.

KENDİ MENFAATLERİ İÇİN ÇALIŞIRLAR

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, konseye bürokratlığı döneminde katılıp güzel işler yaptıklarını ancak toplumda farklı imajları olan patronların üye olduğu konseyden güzel işlerin çıkamayacağını söyledi.

Müteşebbis denilerek konseye alınan bazı isimlerin toplum açısından muteber olmadığını ifade eden Usta, “Bu isimler iş dünyasına haksızlıktır. Bunlar iş dünyası yerine kendi bireysel menfaatlerini öne çıkaracaklardır. Konsey bu isimlerle zedelendi” dedi. Erhan Usta, seçilen isimlerle konseyin itibarsızlaştırıldığını belirtirken, “Pandemi döneminde tüm esnaf sıkıntıdayken büyük vergi avantajlarının sağlandığı İstanbul Havalimanı'nın patronu şimdi de Vergi Konseyi'ne alınmış. Vergi avantajlarından, vergi muafiyetlerinden en çok bu isimler yararlanıyor. Memlekette müteşebbis mi kalmadı? Bunlar Cumhurbaşkanı'na çok yakın isimler. Bunlar ‘Cumhurbaşkanımız böyle istiyor' deyip konseyden karar çıkartabilirler. Bu yapıyla bu konseyden ortak akıl çıkmaz, talimat çıkar” dedi.

540 TL HUZUR HAKKI VERİLECEK

Vergi Konseyi'nin internet sitesinde, “kamu yönetiminin güven duyduğu ve yakın çalıştığı bir kurum olma” hedefinin belirlendiği yazıldı. Toplam 65 isimden oluşan Vergi Konseyi belirli dönemlerde toplanarak hükümetin oluşturacağı vergi politikaları konusunda görüş bildirecek. Konseyin her toplantısında üyelere 180 TL ila 540 lira huzur hakkı verilecek. Bir üyeye ayda en fazla 2 bin 160 lira ödenecek.