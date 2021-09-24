Turist sayıları pandemi öncesi döneme yaklaşamadı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2021 Temmuz'da 4.3 milyon yabancı turistin geldiği Türkiye'ye ağustosta gelen turist sayıları 3.9 milyona geriledi. 8 aylık toplam ziyaretçi sayısı, pandemi öncesi dönem olan 2019'a göre yüzde 76 düştü.

Sozcu.com.tr

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı yabancı turist verileri, 2021 Ağustos’ta ülkeye gelen yabancı turist sayısının 2020’nin aynı ayına göre artsa da hâlâ 2019 seviyelerine ulaşamadığını ortaya koydu.

Buna göre, 2021 Ağustos’ta Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 2021 Temmuz’a göre yüzde 8.68 azalırken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 119 artarak 3 milyon 982 bine çıktı.

2021’in ilk 8 ayında Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısının ise 14 milyon olduğu belirtildi.

Bu, 2020’nin ilk 8 ayıyla kıyaslandığında yüzde 94’lük bir artışa tekabül ederken, 2019’a göre yüzde 76.6’lık bir düşüşe denk geliyor.

EN ÇOK TURİST RUSYA’DAN

Öte yandan, en fazla turistin 906 bin kişi ile Rusya’dan geldiği ifade edildi. Bu ülkeyi 611 bin turist ile Almanya, 324 bin turist ile Ukrayna ve 153 bin kişi ile de Bulgaristan izledi.

Ağustos ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı sınır kapısı Antalya olurken ikinci sırada İstanbul, üçüncü sırada Edirne yer aldı.

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