Yabancı turistler için HES kodu karmaşası

Temmuz itibarıyla başlayan yeni normalleşme kararları çerçevesinde güncellenen Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne göre, restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi gibi yeme-içme işletmelerine gelen yerli ve yabancı müşteriye HES kodu sorma, içeride maskeli oturmasını sağlama zorunluluğu getirildi. Sektör temsilcileri ise “Yabancılara HES kodunu nasıl anlatacağız?” diye sordu. Özellikle belirtilmediği için yabancılara da HES kodunun sorulup sorulmayacağı, yabancıların HES kodunu nasıl alacakları merak konusu oldu. Yeme-içme sektöründe faaliyet gösterenlerin çoğunluğu da yabancıların nasıl HES kodu alacağını bilmiyor.

NASIL ANLATACAĞIZ?

Kuşadası Ticaret Odası Yeme İçme Sektörü Komite Başkanı Seydi Yıkılmaz, “Turizm bölgesinde yabancılara HES kodunu nasıl anlatacağız? Konserler, sinemalar, nikah ve düğünler, kahvehaneler, pazar yerlerine HES zorunluluğu yokken, bizim sektörümüze zorunluluk olmamalı. Beklentimiz diğer sektörlere uygulanan şekliyle düzenlenmesi. Bir an önce müzik yasağının kaldırılması. Dileğimiz ortasına geldiğimiz sezonda bir an önce normal faaliyetlerimize geçmek” dedi. Güncellemeye göre ayrıca işletmeciler müşterilerin yeme-içme faaliyeti dışında ve masadan her kalktıklarında maske takmasını sağlanmak zorundalar.

Antalya'ya 5 aylık turist 1 ayda geldi

ANTALYA Havalimanı verilerine göre, bu yılın ilk 6 aylık döneminde kente gelen toplam turist sayısı 1.5 milyona yaklaştı. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle ilk 5 ayda 747 bin turist gelirken, haziran ayında 5 aylık döneme yakın sayıda, 721 bin 40 turist geldi. İlk sırada 417 bin turistle Ukrayna, ikinci sırada 406 turistle Ruslar yer aldı.