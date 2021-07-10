Yandaşa 300 bin sütun, SÖZCÜ’ye ‘0’

TBMM'de “İktidara yakın medya kuruluşlarına aktarılan kaynakların araştırılması” amacıyla verilen önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Önerge üzerine konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve kamu katılım bankalarından 2020 yılında gazetelere toplam 300 bin sütun santim ilan verildi. En üstte Türkgün, Sabah, Akşam var. Tirajda son sırada yer alan gazete en çok ilan alırken, gerçek tirajda birinci durumda olan SÖZCÜ'ye hiç ilan verilmemesini kim izah edecek?” dedi.

İLK SIRADA BENGİTÜRK

Kamu bankalarının TV'lere de geçen yıl 3 milyon 367 bin saniye reklam verdiğini belirten Çakırözer “İlk sırada 606 bin saniye ile Bengütürk TV var. Yüzde 18'i ona verilmiş. A Haber yüzde 10 ve 317 bin saniye, Akit TV 8'inci, NTV 15'inci, Kanal D 16'ncı sırada, Habertürk, Show TV 23, 24'üncü sırada. FOX TV, Halk TV, Tele 1, KRT ve TV5'e ise sıfır, tek kuruş reklam verilmemiş” dedi.

HORTUMLAMA VAR

“Tek kriteriniz yandaşlık” diyen Çakırözer şöyle devam etti: “Ortada büyük bir hortumlama var. Bu santim ve saniyelerin toplamı hepimizin vergilerinden kesilen milyonlarca liradır. Bu bütçeler adil dağıtılmalıdır. Bu verilerin, bu rezaletin anlamı şudur: Basının doğru ve tarafsız işlemesi engellenmektedir, basın özgürlüğü kısıtlanmaktadır, halkın haber alma hakkı engellenmektedir.”

HALKBANK'TA SÖZCÜ OKURUNUN HESABI YOK MU?

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer önergenin reddedilmesini eleştirerek şöyle konuştu:

“Halkın vergisinden verdiğiniz kamu bankası ilanlarını gazetelere, televizyonlara hangi kritere göre dağıtıyorsunuz. Halkbank'ta SÖZCÜ okurunun hesabı yok mu, Vakıfbank mudileri arasında FOX, Halk TV izleyen yok mu? Banka müşterileri arasında TV5 izleyen Millî Gazete okuyan yok mu? Bu nasıl bir yüzsüzlüktür, arsızlıktır. Esnafın, çiftçinin emeklinin 3 kuruş, 5 kuruş birikimleri olmasa o bankalar var olur mu, o ballı koltuklarda oturabilir misiniz?”