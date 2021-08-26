Yargı bağımsızlığı olmadan milli gelirde artış olmaz

Hukukun üstünlüğünün sağlanamaması nedeniyle ülke ekonomisi büyüyemezken, vatandaşlar da daha az gelire mahkum oluyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Ekonomik krizden çıkış yollarından birisi bağımsız yargıdan geçiyor. Daha İyi Yargı Derneği, yargı ve hukukun üstünlüğü sorunlarını derinlemesine inceleyerek “A'dan Z'ye Türk Yargı Reformu” kitabını kamuoyuna sundu. Kitabın tanıtım toplantısında konuşan Daha İyi Yargı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gün, hukukun bağımsızlığının sağlanması durumunda 5 yıl içinde Türkiye'nin orta gelir tuzağından çıkacağını, 15 yıl içinde de milli gelirini 5-6 kat artıracağını söyledi.

HALKIN TALEBİ

Gün, “Hukukun gelişmediği yerlerde milli gelir bu seviyeleri aşmıyor. Orta demokrasi, orta yargı ve orta gelir tuzağı. Milli geliri yükseltmenin yolu yargıdan ve hukukun üstünlüğünden geçiyor. Halkın bunu anlaması ve talepkar olması lazım. Siyasilerin de devlet güçlerini ele geçirmesi, yargıyı işlevsiz bırakması konusunda bir sarsılması gerekiyor” dedi.

Yatırım ortamının güvenilir olması gerektiğini vurgulayan Gün, sağlanan teşvikler dışında politikacıların da bu yatırımları etkilediğini kaydetti. Gün, “Mesela Rahip Brunson davasında Cumhurbaşkanı, yargının söyleyeceğini kendisini söyledi. Bu nedenle 3 ayda 57 milyar TL, yani o dönem 11 milyar dolar fazladan ithalat faturası çıktı” diye konuştu.

Almanya'nın refah seviyesini yakalamak hukukla mümkün

Türkiye ile Almanya'yı insan kaynağı ve ekonomi açısından karşılaştıran Mehmet Gün, Almanya'da kişi başı milli gelirin 50 bin dolara kadar çıktığını hatırlatarak, Türkiye'nin de bu potansiyelinin olduğunu ve hukukun üstünlüğü ile bunun sağlanabileceğini aktardı. A'dan Z'ye Türk Yargı Reformu kitabında yenilikçi çözüm önerileri sunduklarını ifade eden Gün, 9 ana başlıkta bunları belirttiklerini söyledi. Gün, “Önerilen model, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve demokrasi endekslerinde dünyanın en ileri 10-20 ülkesi arasına girmesini sağlayacaktır” dedi.