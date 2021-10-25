Yatırım teşvik belgeleri eylülde adet ve miktar bazında azaldı

Resmi Gazete'de yayımlanan yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listesine göre, eylülde 852 kuruluşa 16.87 milyar TL'lik teşvik belgesi verildi. Bir önceki ayda 927 projeye 16.95 milyar TL yatırım bedelli teşvik belgesi verilmişti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eylül ayında 852 firma ve kuruluşun 16.87 milyar TL yatırım bedelli yeni ve tevsi projesi, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren teşvik belgesi aldı.

Bir önceki ayda 927 projeye 16.95 milyar TL yatırım bedelli teşvik belgesi verilmişti.

Eylül ayında ağustos ayına göre yatırım teşvik belgesi sayısı 75 adet, teşvik belgesine bağlanan toplam yatırım miktarı ise yaklaşık 72 milyon TL azaldı.

EN YÜKSEK YATIRIM BEDELLİ PROJELER TEKSTİLDE

Resmi Gazete’nin 23 Ekim tarihli sayısında yayımlanan eylül ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listesine göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 16.87 milyar TL, bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 829 milyon dolar olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında öngörülen istihdam bu ayda ağustos ayına göre 763 kişi düşüşle 28,146 olarak tahmin edildi.

Eylül ayında en yüksek yatırım bedelli projeler arasında tekstil, belediyecilik hizmetleri ve madencilik, liman işletmesi, otomotiv ve inşaat malzemesi alanındaki yatırımlar göze çarpıyor. Bu ayda belgelendirilen projeler arasında yeni ve tevsi yatırımları dengeli bir şekilde dağılıyor.

Eylül’de en yüksek yatırım bedeline sahip proje, Kıvanç Tekstil AŞ’nin Adana’da 1.33 milyar TL’lik komple yeni kağıt ve mukavva üretimine yönelik yatırımı oldu. (REUTERS)

