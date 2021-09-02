Reuters: Yatırımcının izlenimi faiz indirimlerinin daha yakın olduğu yönünde

Yatırımcılar, dün TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile görüştükten sonra faiz indirimlerinin artık daha yakın olduğu yönünde izlenim edindi. İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, "TCMB'nin para politikası kararlarında gıda dışı enflasyon gibi çekirdek göstergelerin daha etkili olması beklenebilir. Bu da faiz indirimlerinin öne çekilmesine sebep olabilir" dedi.

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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun dün yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıdan sonra, faiz indirimlerinin yakın olduğu sinyalleri güçlendi.

Kavcıoğlu, enflasyon üzerinde politika faizi uygulanacağı yönünde olan ve geçmiş yatırımcı toplantılarında, enflasyon raporunda ve Para Politikası Kurulu (PPK) kararında yer alan taahhütünü dün yapılan yatırımcı toplantılarında tekrar etmedi. Kavcıoğlu, enflasyonda belirgin düşüşün yılın son çeyreğinde olacağı yönündeki görüşünü tekrar anımsattı.

Reuters’in aktardığına göre, yatırımcıların dünkü toplantıdan edindiği izlenim ise, enflasyondaki yükselişleri geçici gören TCMB’nin faiz artışı planlamadığı, faiz indirimlerinin ise artık daha yakın olduğu yönündeydi.

SIKI PARA POLİTİKASI KARARLILIĞI YER ALMADI

Reuters’ın sekiz katılımcıdan aldığı bilgilere göre, dün yerli ve yabancı yatırımcılara yapılan iki toplantıda da Kavcıoğlu PPK’da bir süredir yer bulan enflasyonun üzerinde politika politikası belirleneceğine yönelik ifadeleri tekrar etmedi.

Toplantılarda enflasyonda belirgin düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceği yönünde bir mesaj da yer almadı.

Toplantıya katılanlar arasında yer alan İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, “TCMB enflasyonla ilgili değerlendirmelerinde çekirdek, gıda dışı ve enerji dışı enflasyon gibi enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelere dikkat çekti. Gıda dışı enflasyonun manşet enflasyonun altında olduğunu ve altında kalmaya devam edeceğini söyledi” dedi.

“TCMB Başkanı kuraklık, hava koşulları ve pandemiye bağlı belirli enflasyon gruplarında daha belirgin yükseliş yaşandığını; IMF’nin yaklaşımının da çekirdek ve gıda dışı ve manşet enflasyon ayrımı yapılması yönünde olduğunu ifade etti” diyen Sezgin, şöyle devam etti:

“Dolayısyla da TCMB’nin para politikası kararlarında gıda dışı enflasyon gibi çekirdek göstergelerin daha etkili olması beklenebilir. Bu da faiz indirimlerinin öne çekilmesine sebep olabilir.”

“TCMB KULLANDIĞI ESKİ DİLİ TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ”

Bankacılar hem lokal hem de yabancılara yapılan sunumda manşet enflasyon yerine çekirdek enflasyona belirgin vurgu yapıldığına dikkat çektiler ve önümüzdeki dönemde PPK açıklamalarında bunları daha net görebileceklerini söylediler.

İkinci toplantıya katılan bir yabancı yatırımcı, Reuters’ın TCMB’nin geçmiş PPK’da yer alan enflasyonun üzerinde politika faizi vereceği taahhütünü koruyup korumadığına ilişkin bir sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“TCMB kullandığı eski dili tamamen değiştirdi ve verilen sözleri de geri çekti. Enflasyonda belirgin düşüş bekliyorlar ve orta vadeli hedeflere yönelmiş durumdalar. ‘Beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde politika faizi belirleyecekmisiniz?’ sorusu doğrudan sorulduğunda evet ya da hayır demeyi reddettiler.”

BİREYSEL KREDİLERDEKİ ARTIŞA TEDBİR

Katılımcıların verdiği bilgiye göre, Kavcıoğlu toplantıda yıllık kredi büyümesinin yüzde 7.4’e gerilerken, yakın dönemde kredi büyümesinin ılımlı bir patikada seyrettiğine dikkat çekti.

Katılımcılar Kavcıoğlu’nun “Ticari kredilerdeki ılımlı seyre karşın, bazı bireysel kredi türlerinde artışın arzu edilen seviyelerin üzerinde olduğunu görüyoruz. Toplam kredi büyümesinde ilave yavaşlamaya ihtiyaç yok, arzu da etmiyoruz… Bireysel krediler için ilave tedbirler çalışılıyor” dediğini ifade ettiler. (REUTERS)



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