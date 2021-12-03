Yellen’den ‘dijital dolar’ yorumu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen doların dijital bir versiyonunun oluşturması konusunda daha çok araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Yellen, "Bunu yapmanın hem artılarını hem de eksilerini görüyorum. Ve bu konuda kendi kararım yok" dedi.

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Federal Rezerv’in doların dijital bir versiyonunu oluşturması gerekip gerekmediği konusunda bir görüş oluşturmadığını, belirterek, “Bu önemli ve fikir birliğine varılması gereken bir karar. Bazı faydaları var, ancak anlamlı maliyetleri de var. Bankacılık sistemini ortadan kaldırmak için işe yarayabilir. Biliyorsunuz, artıları ve eksileri üzerinde çalışmamız gerekiyor. Henüz bir görüşüm yok” dedi.

DİJİTAL DOLAR İÇİN ACİLİYET ÇAĞRISI

Başkan Joe Biden’ın ABD merkez bankası başkan yardımcısı pozisyonu için adayı olan Fed Valisi Lael Brainard, temmuz ayında dijital dolar geliştirmede “aciliyet” çağrısında bulunarak “Çin ve diğer ülkeler kendi merkez bankası dijital para birimlerini geliştiriyor” uyarısında bulunmuştu. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell da aynı dönemde, Fed’in dijital merkezi paraya sıcak baktığını ifade ederek “ABD’nin dijital bir para birimi olsaydı kripto paraya ihtiyacınız olmayacaktı” açıklamasını yapmıştı.

RAPOR BEKLENİYOR

Yellen, konuyla ilgili yakında bir Fed raporunun beklendiğini ve merkez bankasının ilerlemek için fikir birliğinin gerekli olduğunu anladığını söyledi. 2014’ten 2018’e kadar Fed’i yöneten Hazine başkanı, konunun Beyaz Saray’da “ciddi bir şekilde” tartışılmadığını ve Kongre’nin de ağırlığını koyması gerekeceğini söyledi. (Reuters)