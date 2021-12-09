Yem fiyatları arttı, tavukları kesime gönderdi

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yumurta üretim çiftliği kuran Ziraat Mühendisi Havva Girişken ve Zülfikar İstek kardeşler, üretilen yumurtaların artan yem fiyatlarını karşılayamaması nedeniyle tavukları kesimhaneye gönderdi.

Latif SANSÜR

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Koçarlı'nın Cincin Mahallesinde kurdukları tavuk çiftliğinde elde ettikleri yumurtaların yem parasını karşılamadığını söyleyen Havva Girişken ve Zülfikar İstek kardeşler, “Dipte kalan üretici bitti. Artık insanlar kendini kurtarma çabasında, ortalık yangın yerine dönmüş bir şey üretmenin imkanı yok. Bir süre fiyat artışlarına direndik, ama artık halimiz kalmadı. 7 yıllık tesisimizi kapatıyoruz” diyerek tavukları kesimhaneye gönderdi.

“HÜKÜMET ÜRETİCİYE SIRTINI DEĞİL, YÜZÜNÜ DÖNMELİ”

Ekranlarda açık oturumlarda çiftçinin içinde bulunduğu durumun tartışıldığını söyleyen Havva Girişken, “Maalesef çiftçinin durumu o tartışma programlarındakinden çok daha kötü. Olanaklar üreticiden yana değil. Bugün bizim başımıza gelen büyükbaş, küçükbaş hayvan üreticilerinin de başına gelecek. İş kontrolden çıkmış durumda. Hükümetin üreticiye sırtını değil, yüzünü döndürüp sizin üretim yapmanız için nasıl destek verebilirim demesi lazım. Fiyat artışlarına dur demesi lazım. Yoksa küçükbaş, büyükbaş, kanatlı yetiştiricilerinin büyük bölümü üretimi bırakır. Şu anda hükümetin böyle bir sinyali yok” dedi.

“BU ÜLKEDE TARIM VE HAYVANCILIK ÇÖKTÜ”

Ülkede tarımın çöktüğünü söyleyen Zülfikar İstek ise “Geldiğimiz noktada 1 çuval yem 280 TL oldu. Günlük topladığımız yumurta elektrik, su, personel giderlerini bırakın, yem parasına yetmiyor. Allah üreticimize yardımcı olsun. Tüm tarım sektörü çökmüş durumda. Kendi durumumuz kadar hayvancılık yapan çiftçilere de üzülüyoruz. Sona geldik artık konuşacak bir şey kalmadı. Bu ülkede tarım ve hayvancılık çöktü” ifadelerini kullandı.

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