Yeni CEO atayan lüks araba üreticisi, CEO henüz işe başlamadan kârını artırdı

İtalyan otomobil üreticisi Ferrari, ikinci çeyrekte 459 milyon dolar kazanç elde etti. Yeni CEO atayan şirket, bundan sonrası için elektrikli araç üretimine önem verecek.

SOZCU.COM.TR

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Lüks otomobil üreticisi Ferrari, ikinci çeyrek kazancını 386 milyon euroya yükseltti. Ferrari için piyasa uzmanlarının kazanç tahminleri 344 milyon euro civarındaydı.

Şirket ilk çeyrekte 376 milyon euro, geçen yılın ikinci çeyreğinde ise 314 milyon euro kazanç elde etmişti. Buna göre şirketin geliri önceki çeyreğe göre yüzde 5.6, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 22 arttı.

Elektrikli araç üretimini benimsemede rakiplerine göre yavaş kalan ve tereddütler yaşayan Ferrari’nin rakipleri, yıllardır üstün performans gösteren Ferrari hisselerini yakalamaya başladı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİNDE GERİ KALDI

İtalyan şirket, tamamen pille çalışan ilk aracını 2025 yılında görücüye çıkaracak. Şirketin patronu John Elkann, bu yılın başlarında, 2019’dan beri yollarda olan Porsche’nin popüler elektrikli aracı Taycan’ın gerisinde kaldıklarını belirtti. Şirket, Bentley Bentayga veya Lamborghini’nin Urus’tan yıllar sonra, 2022’de ilk elektrikli aracı Purosangue’nin de satışına başlayacak.

Otomobil endüstrisindeki yeri sarsılan Ferrari son olarak CEO’sunu değiştirmiş ve yeni CEO olarak endüstri dışından Benedetto Vigna’yı atamıştı. 52 yaşındaki CEO, eylül ayında çip üreticisi STMicroelectronics adlı şirketteki işinden ayrılarak Ferrari’nin başına geçecek.

CEO BAŞKA SEKTÖRDEN

Ferrari’nin otomobil endüstrisi içerisinden değil de elektronik endüstrisinden bir kişiyi CEO olarak ataması, şirketin dijitalleşme ve batarya teknolojisi çağına uygun yeni açılımlar yapacağı anlamına da geliyor.

Ferrari patronu Elkann, endüstri dışından yaptığı sürpriz CEO atamaları ile tanınan bir iş insanı. Elkann’ın daha önce SGS isimli bir denetim firmasından ve tütün şirketi Philip Morris’ten yaptığı CEO görevlendirmelerinin ardından elektronik şirketi STM’den Vigna’yı ataması endüstri içerisindeki pek kimseyi şaşırtmadı.

Vigna ise kükreyen yanmalı motorlara hayranlık duyan Ferrari hayranlarının istekleri ile çağımızın ihtiyaçlarını ve mevcut teknolojilere meraklı genç müşterilerin isteklerini dengelemeye çalışacak.

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