Yenilenebilir enerjide destek fiyatları dolardan TL’ye çevrildi

Enerji sektörünün merakla beklediği yenilenebilir enerji alım ve yerli katkı fiyatları belirlendi. 1 Temmuz 2021’den itibaren devreye girecek fiyatlamanın dolardan TL’ye çevrilmesi dikkat çekti.

Yenilenebilir Enerji Kaynak (YEK) belgeli üretim tesisleri için uygulanacak YEK Destekleme Mekanizması (YEKDEM) alım ve yerli katkı fiyatları ile uygulama sürelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

EN YÜKSEK DESTEK JEOTERMALE

Buna göre, 1 Temmuz 2021’den 31 Aralık 2025’e kadar işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesisleri için uygulanacak YEKDEM fiyatı kilovatsaat başına hidroelektrik üretim tesisi için 40 kuruş, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi için 32 kuruş, jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi için 54 kuruş ve biyokütleye dayalı üretim tesislerinde çöp gazı veya atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar için 32 kuruş, biyometanizasyon için 54 kuruş, termal bertaraf için 50 kuruş olarak belirlendi.

YEKDEM fiyatı uygulama süresinin 10 yıl olacağı bu tesisler için yerli katkı fiyatının kilovatsaat başına 8 kuruş, yerli katkı uygulama süresinin ise 5 yıl olmasına karar verildi.

FİYATLAR DÜŞTÜ YEKDEM'de yeni fiyatlar dolardan TL'ye çevrilirken, mevcut kurla destek miktarlarındaki düşüş de dikkat çekti. Örneği, rüzgar santrallerinde kilovatsaat başına destek 7,3 dolar/sent idi. Bugünkü kurla bu rakam 53 kuruş. Yeni destek fiyatı ise 32 kuruş oldu. Böylece fiyat yaklaşık 40 oranında geriledi. 13,3 dolar/cent, yani bugünkü kurla 97 kuruş olan güneşteki destek de 32 kuruşa geriledi. Güneşteki fiyat düşüşü yüzde 67'yi buldu. Fiyat düşüş oranları hidroelektrikte yüzde 25, jeotermalde yüzde 30, çöp gazında yüzde 67, biyometanizasyonda yüzde 44, termal bertarafta yüzde 49 oldu.

FİYATLAR ÜÇ AYDA BİR GÜNCELLENECEK

Söz konusu dönemde işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesisleri için belirlenen bu fiyatlar, 1 Ocak 2021'den itibaren başlamak ve kaynak bazında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ve ilki 1 Nisan 2021’de olmak üzere her yıl ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında belirlenen yönteme göre güncellenecek.

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ÜST SINIRLAR DOLAR CİNSİNDEN

YEKDEM fiyatlarının güncellenmesinde dolar/sent olarak da üst sınır uygulanacak.

Söz konusu üst sınır kilovatsaat başına hidroelektrik üretim tesisleri için 6,40 dolar/sent , rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için 5,10 dolar/sent, jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisleri için 8,60 dolar/sent ve biyokütleye dayalı üretim tesislerinde çöp gazı veya atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar için 5,10 dolar/sent, biyometanizasyon için 8,60 dolar/sent, termal bertaraf için 8 dolar/sent olarak uygulanacak.

YEKDEM kapsamında elektriğin kilovatsaatine rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar/sent, jeotermal için 10,5 dolar/sent, biyokütle ve güneş için de 13,3 dolar/sent teşvik veriliyordu. Teşvikler, yerli ekipman kullanımına göre değişiklik gösterebiliyordu.

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KÖİ’LERDE DOLAR GARANTİLERİ DEVAM EDİYOR

Devlet, ‘kamu özel işbirliği’ yöntemiyle yaptırdığı köprüler, tüneller ve otoyollar için dolar cinsinden geçiş garantilerine devam ediyor.

Köprü ve otoyollara, dolar kurundaki artışa paralel olarak yıl başında yüzde 25 zam gelmişti.

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