Yerlilerin döviz mevduatı 1 milyar dolar arttı

Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka verilerini yayımladı.

Buna göre, 11 Haziran haftasında yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları 1 milyar 26 milyon dolar artışla 228,5 milyar dolara yükseldi.

Parite etkisinden arındırıldığında önceki haftaya göre artış rakamı 806 milyon dolar oldu.

Gerçek kişilerde yabancı para mevduatı artışı 196 milyon dolar oldu ancak parite etkisinden arındırıldığında bu kalemde 101 milyon dolarlık düşüş olduğu görüldü.

ŞİRKETLER DOLAR ALDI

Aynı dönemde tüzel kişilerin yabancı para mevduatı 831 milyon dolar arttı ancak parite etkisinden arındırıldığında artış 907 milyon dolar oldu.

Bu dönemde yerleşiklerin ABD dolar cinsi toplam mevduatı 802 milyon dolar artarken, parite etkisinden arındırıldığında euro cinsi mevduat artışı 726 milyon dolar oldu. Altında ise altının dolar cinsi fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle parite etkisinden arındırıldığında 719 milyon dolarlık düşüş kaydedildi.

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