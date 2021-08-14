Yeşil enerji fiyaskosu: Sadece 156 abonesi var

Uygulamaya başladığı yıl normal tarifenin neredeyse iki katına çıkan yeşil tarifeye abonelerden ilgi olmadı. Milletvekili Akın, “Uygulama fiyaskoya dönüştü” dedi.

BAŞAK KAYA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bir yıl önce uygulamaya koyduğu yeşil tarife (YETA) ilgi çekmedi. 46 milyon elektrik abonesinin yalnızca 156'sı YETA'yı kullanıyor. CHP Genel Başkan yardımcısı Ahmet Akın “Proje başarısızlıkla sonuçlandı. İklim kriziyle mücadele için yeşil enerjinin teşvik edilmesi şart… Yeşil enerjide yeni dönem söylemiyle başlayan uygulama fiyaskoya dönüştü” dedi. Yeşil enerji, güneş, rüzgar ve su gibi doğal kaynaklardan elde ediliyor.

Akın, iktidarın 1 Ağustos 2020 tarihinde tüketicilerin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi kullanmalarını tavsiye edip, yeşil tarifeyi uygulamaya geçirdiğini hatırlayarak şunları söyledi:

46 MİLYONDA 156

“Meskenlerde ve ticarethanelerde normal abonelerden çok daha pahalı olan YETA uygulaması amacından saptı. Bugün yaklaşık 39 milyon mesken abonesinin yalnızca 100'ü; yaklaşık 7 milyon ticarethane abonesinin ise 56'sı YETA'yı kullanıyor. Bu uygulama için milyonlarca lira harcanırken; uygulamanın hayata geçtiği bir yıl içinde YETA'dan elde edilen gelir 30 bin 102 lira oldu. Nereden bakarsanız tam bir başarısızlık örneği. İktidarın iklim kriziyle mücadeleyi de dikkate alarak YETA'yı ulaşılabilir seviyeye getirmesi gerekiyor''

Uygulama 1 yılda iki kat zamlandı

Akın şu bilgileri verdi: “Uygulanmaya başladığı bir yıl içerisinde YETA, normal tarifenin neredeyse iki katına çıktı. Elektrikte normal tarifelerde yüzde 15 oranında zam yapılırken, yeşil tarife ise yüzde 24 oranında zamlandı. Sistem teşvik yerine cezalandırmaya dönüştü. YETA uygulaması iklim kriziyle mücadele için yeşil enerjinin kullanımının özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla başlatıldı. Ancak iktidar bir yıl içinde yaptığı fahiş zamlarla vatandaşların YETA'yı kullanmak yerine neredeyse kaçmasına neden oldu.”