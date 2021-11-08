Yoksulun yağı 4 kere kızaracak

Geçen yıl litresi 35 liradan piyasaya çıkan Ayvalık zeytinyağı bu yıl 55 lira oldu. Başkan Ergin, “Fiyatlar böyle giderse yoksul halk aynı yağla 4 kez kızartma yapacak” uyarısında bulundu.

Erdoğan SÜZER

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Enflasyonu düşüremediği gibi kuru patlatıp üretim maliyetlerini artıran hükümetin zam günlüğüne şimdi de zeytinyağı eklendi. Zeytin hasadının yeni başladığı Ayvalık'ta bu yıl üretilen ilk zeytinyağı piyasaya en düşük 55 liradan girdi. Geçen yıl aynı zeytinyağının litresi 35 liradan satılıyordu. Yeni mahsul zeytinyağı fiyatı firma ve markalara göre 70-80 liraya kadar çıkıyor.

SÖZCÜ'ye konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, maliyetlerdeki aşırı artışın fiyatlara olumsuz yansıdığını belirtirken, “Fiyatlar böyle giderse korkarım ki en sağlıklı yağ olan zeytinyağının tüketimi azalacak. Yoksul halk aynı yağla 2-3 yerine belki de 4 kez kızartma yapmak zorunda kalacak” dedi.

Ergin, son dönemde internetten yoğun şekilde ‘Ayvalık zeytinyağı' diye içerisinde ne olduğu bilinmeyen sahte yağların satıldığı uyarısında da bulundu.

Ayvalık Zeytin Festivali bu yıl zam endişesi altında buruk kutlandı. Üretici aşırı yükselen mazot, gübre ve ilaç gibi girdi maliyetlerini, zeytinyağı tüketiminin azalacağı endişesiyle satış fiyatlarına tam olarak yansıtamadığını düşünüyor. Zamlara yetişemez hale gelen tüketici ise her geçen gün daha da zora giren gıdaya erişim savaşını kaybetmekten korkuyor.

‘FİYATLARIN GİRDİ MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ VE İSPANYA’

Başkan Mesut Ergin, bu yıl zeytinyağı fiyatlarının artmasını tetikleyen birden fazla neden ortaya çıktığını, bunların başında da girdi maliyetlerindeki artışın geldiğini söyledi. İkinci neden olarak kuraklığın rekolteyi düşürüp fiyatları daha da yükseltmesinden endişe ettiğini ifade eden Ergin, bir diğer neden olarak ise İspanya'yı işaret etti.

Ergin, “Dünya zeytinyağı fiyatlarını belirleyen İspanya'da bu yıl kötü bir üretim sezonu yaşanıyor. İspanya dünyaya ihraç edeceği zeytinyağını Tunus, Suriye ve Türkiye'den talep edecek. Bu da zeytinyağının ihracatını artırırken iç piyasada fiyatların daha da yükselmesini tetikleyecektir. Bütün bu nedenlerin bileşimi bizi açıkçası çok endişelendiriyor. Çünkü fiyatlar yükselince tüketim düşüyor. Halk zeytinyağı yerine bitkisel yağı kullanıyor. Daha da dramatik etkisi şu ki, zeytinyağından vaz geçmeyen yoksul halk aynı yağla 2-3 yerine belki de 4 kez kızartma yapıyor” dedi.

İNTERNETTEN SAHTECİLİK HORTLADI

Başkan Mesut Ergin, pandemiyle birlikte özellikle internetten zeytinyağı satışının arttığını, bu durumdan yararlanan bazı fırsatçıların, ‘Ayvalık zeytinyağı' diye içerisinde her türlü yağın olduğu yağları vatandaşa ucuz fiyatlarla kargo yoluyla sattığını söyledi.

İnternetten satış yapan 8 farklı firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildiren Ergin, “Ürün Ayvalık zeytinyağı diye satılıyor. Ancak verdiği adres İstanbul. Ayvalık adresini gösterenlerin yerinde ise öyle bir firma yok. Ayvalık kooperatifi, Ayvalık Vakfı diye isimler uydurulmuş. Biz belediye kooperatifinde kendi zeytinimizden ürettiğimiz yağın 5 litresini 175 liraya satıyoruz. Sahteciler 90 liradan sattıkları tahşiş yağlarla yoksulu zehirliyor” dedi.

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