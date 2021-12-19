Yumurta da uçtu! Tanesi 2.5 lira oldu

Normal yumurtanın tanesi 1.5 liraya, organik ya da gezen tavuk yumurtası ise 2.5 liraya çıktı. 10’luk paket 26 lira oldu, 30’lu normal yumurta ise 39-45 lira arasında satılıyor. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, SÖZCÜ WEB TV’ye konuştu.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, “30'lu yumurtanın 40 lira civarında satılması normal. Üretici uzun süre 64 kuruşa mal ettiği bir yumurtayı, 59 kuruşa sattı zarar etti, kazanan marketçi oldu. Geçen sene kilosu 2.7 TL olan yem bugün, 5 liraya çıktı. B sınıfı yumurta, organik ya da gezen tavuk diye satılarak vatandaş aldatılıyor” dedi ve şunları söyledi:

DOMİNO ETKİSİ: Yumurta sektörünün en büyük girdilerinden olan yemin, son bir senede fiyatları kontrolsüz şekilde yükseldi. Dünyada büyük ülkelerin protein depolama, yem ham maddesi depolama kaygılarından kaynaklı yurttaşlarına, protein temin etme kaygısıyla, öngörülemez bir domino etkisi yaratan bir ham madde krizine sebep oldu. Ham madde fiyatlarının ani yükselişi, yem fiyatlarımızı da yükseltti. Devlet desteklerine ihtiyaç var. Maliyet konusunda ambalaj giderimiz, civciv fiyatından başlayarak, aşı, ilaç gibi her türlü enerji giderlerimizin de fiyatlarının yükselmesi bizim sektörümüzü sıkıntıya sokmaktadır.

BİLEREK ALIN: Tüketiciyi korumak adına bilinçli tüketicinin yumurtayı bilerek almasını tavsiye ediyoruz. Ülkemizde olduğu gibi Avrupa Birliği standartlarında da dört çeşit de üretim metodu var. Sıfır kodu ile organik yumurta, 1 kodu ile gezen tavuk yumurtası üretimi var. 2 koduyla ortamda yetişen, gezerek yumurtlayan tavuk yumurtası var. Bir de konvansiyonel, kafeslerde üretilen folluğu içinde rahat gezinti alanı olan 3 kodlu kafes tavukçuluğu var. Ticari işletmelerden, B sınıfı olarak ayrılmış yumurtaların organik ya da gezen tavuk yumurtası diye farklı metot gibi algı oluşturarak satılmasıyla birlikte, halkımız aldatılıyor.

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