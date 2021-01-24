Yumurta parası elektrik faturası gibi oldu

Yumurta son bir yıl içinde fiyatını iki kat artırdı. 2020 Ocak ayında 12 liraya 30 yumurta alınırken, 2021 Ocak ayında 12 liraya sadece 11 yumurta alınabiliyor.

Bursa'da esnafı gezen ve vatandaşları dinleyen CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, “4 kişilik bir aile günde 1 yumurta alsa yaklaşık 5 TL para veriyor. Bu da ayda 150 TL sadece yumurtaya verdiği para. Yani 4 kişilik bir aile yumurtaya elektrik, doğalgaz faturası öder gibi para ödüyor” dedi.

CHP'li Erkan Aydın, seçim bölgesinde ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi. Mustafakemalpaşa ilçesinde CHP İlçe Başkanı Serda Tandoğan Kuru ile yumurta üreticilerini ziyaret eden Aydın, sıkıntılarını dinledi. Yumurta fiyatlarında bir sene içerisinde yüzde 100'e varan bir artış oluğuna dikkat çeken Aydın, 2020'nin Ocak ayında 12 liraya 30 yumurta alınırken, 2021 Ocak ayında 12 liraya sadece 11 yumurta alınabildiğinin altını çizdi. Aydın şunları söyledi:

ELEKTRİK-DOĞALGAZ FATURASI GİBİ

“Üreticiler açısından bakarsak girdi maliyetleri çok yükseldi. Bu da vatandaşa zam olarak yansıdı. Şimdi kısa bir hesap yapalım. 4 kişilik bir aile günde 1 yumurta alsa yaklaşık 5 TL para veriyor. Bu da ayda 150 TL sadece yumurtaya verdiği para. Yani 4 kişilik bir aile yumurtaya elektrik, doğalgaz faturası öder gibi para ödüyor. Geçen hafta Karacabey'de 5 TL'lik kıyma isteyen bir vatandaşa şahit olduk. Bugünde Mustafakemalpaşa'da yumurtanın neredeyse altın gibi değerli olduğu bir sürece şahitlik ediyoruz.”

EVLERE ARTIK YUMURTA GİREMEYECEK

Gezen tavuk, organik tavuk denilerek yumurtanın marketlerde tanesinin 1.5 liraya kadar çıktığını söyleyen Aydın, “En temel gıda maddelerinden biri, çocukların mutlaka her gün tüketmesi tavsiye edilen bir gıdadır yumurta. Ülkenin geldiği durum bu, peki ülkeyi yönetenler ne yapıyor? Üreticiye destek yok. Çok fazla kapanan yumurta üreticisi var. Bir esnafın dediği gibi; ‘40 yıl devlete vergi verdik, devlet bize 40 gün bakamadı.' Hükümet bir an önce üreticiye teşvik vermeli, yumurtanın fiyatının ucuzlaması için gerekli adımları atmalıdır. Yoksa artık evlere yumurta dahi giremeyecek” diye konuştu.