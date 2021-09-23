Yunanistan’da yemek teslimatçıları greve gidiyor

Yunanistan'ın en büyük yemek teslimat firması eFood'un kuryelerini bordrolu olarak değil serbest çalışan olarak istihdam etme kararı almasının ardından kuryeler grev kararı aldı. Bu sırada binlerce kullanıcının uygulamayı telefondan silmesi nedeniyle şirket geri adım attı.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan’da yemek teslimatı yapan kuryelerin örgütlü olduğu sendika, ülkenin en büyük teslimat firmasın eFood’daki son gelişmelere tepki olarak Cuma günü için 24 saatlik grev çağrısı yaptı.

Sendika bugün yaptığı bir duyuruda, teslimat şirketi eFood’un sürücüleri kadrodan çıkarma ve verilen hizmetler için teslimat başı ödeme yapma sistemini kınadı.

BOYKOT GERİ ADIM ATTIRDI

Yunan gazete Kathmerini’nin haberine göre, şirket kuryelerden ve tüketicilerden gelen tepkilerin ardından karardan geri döndü. Çalışanlara yönelik politikanın hayata getirileceğinin duyurulmasının ardından binlerce tüketici uygulamayı telefonundan silmişti.

Dün de kuryeler Atina’nın merkezinde büyük bir protesto gösterisi gerçekleştirdi.

GREV UYARI AMAÇLI

Sendika ise yarınki grevi sektöre yönelik bir mesaj vermek için hayata geçirmekte kararlı. Sendika grevin benzer maliyet düşürücü önlemleri hayata geçirmeye düşünen firmalara uyarı niteliğinde olduğunu belirtti.

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