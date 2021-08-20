Yurtdışı üretici enflasyonu yüzde 41,89 oldu

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,89, bir önceki aya göre ise yüzde 0,34 arttı.

SOZCU.COM.TR

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Üretimi Türkiye’de yapılan ve yurt dışına satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarındaki fiyat değişimlerini ölçen YD-ÜFE’deki yıllık artış yüzde 41,89, aylık yüzde 0,34 oldu.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre YD-ÜFE 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,35 artış gösterdi.



İMALAT SANAYİNDE FİYATLAR YÜZDE 41,84 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,34, imalatta yüzde 41,84 artış olarak gerçekleşti. Aylık artış ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,82, imalatta yüzde 0,33 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 50,16, dayanıklı tüketim malında yüzde 40,52, dayanıksız tüketim malında yüzde 32,11, enerjide yüzde 113,53, sermaye malında yüzde 29,26 artış olarak gerçekleşti.

METALDE VE PETROLDE BÜYÜK ARTIŞ

YD-ÜFE sektörlerinden temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 22,03, diğer ulaşım araçları yüzde 23,84, makine ve ekipmanlar (b.y.s.) yüzde 26,04 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 113,53, ana metaller yüzde 67,47, metal cevherleri yüzde 65,87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörlerden oldu. En yüksek artış ise kok ve rafine petrol ürünlerinde oldu. Bu ürünlerdeki yıllık artış yüzde 113 olarak gerçekleşti.

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