Yurtlar yetersiz, öğrenciler için barınma telaşı başladı

Altın Emlak Genel Müdürü Özelmacıklı, 8 milyon yükseköğretim öğrencisi için 700 bin kişilik KYK mevcut yurt kapasitesinin yetersiz kaldığına dikkat çekti. Özelmacıklı, ev sahiplerinin ise daireleri eşyalı hale getirerek kiraları yükselttiğini söyledi.

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Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Milyonlarca öğrencinin beklediği üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Kayıtlar öncesinde 8 milyon öğrenci için ise barınma telaşı başladı” dedi.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “KYK mevcut yurt kapasitesi 700 bine ulaşmasına rağmen, yükseköğretimde eğitim gören 207 üniversitede 8 milyona yakın öğrenci için yetersiz kalabiliyor” dedi.

Bu durumda öğrencilerin özel yurt ya da kiralık dairelere yönlendiğini söyleyen Özelmacıklı, “Pandemi döneminde kapanmak zorunda kalan yurtların yanı sıra kiralık daire arzında yaşanan problemler de öğrencilerin telaşını artırıyor. Yerleştirme sonuçların açıklanmasının ardından Türkiye genelindeki ofislerimize yoğun olarak kiralık daire talepleri geliyor. En çok yoğunluk İstanbul'da yaşanıyor” diye konuştu.

EVLER EŞYALI HALE GETİRİLİP YÜKSEK KİRAYA VERİLİYOR

Kiralık daire bulmada yaşanan problem nedeniyle çocukları için ev alıp, mezuniyet sonrasında satışa tekrar çıkarmayı düşünen aileler olduğunu belirten Özelmacıklı, şvyle devam etti:

“Daire özellikleri açısından da 1+1 ve 2+1 daireler daha yoğun talep görüyor. Aileler tarafından çok tercih edilmeyen, giriş yada bodrum katlardaki küçük metrekareli daireler öğrenciler için öncelikli tercih. Eşyalı daireler ise daha hızlı kiraya veriliyor. Bu dönemde bazı mal sahipleri dairelerini eşyalı hale getirerek, öğrencilere daha yüksek fiyatla kiraya vermeyi tercih ediyor. Hatta satılık daireler bile bu dönemde kiralık olarak değerlendirilmeye başlandı.” (İHA)

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