Z kuşağı gençlerin ortalama aylık geliri 750 TL

Twentify'nin ‘Türkiye’de Z Kuşağı' araştırmasına göre, Z kuşağının aylık geliri 752 TL olarak hesaplandı. Aynı zamanda gençler arasında da ciddi bir gelir adaletsizliği yaşanıyor. Rapora göre gençlerin yüzde 37’sinin aylık geliri 0-99 TL arasında.

Sozcu.com.tr

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Tüketici araştırması şirketi Twentify’nin ‘Türkiye'de Z Kuşağı’ isimli araştırması, gençlerin geçim sıkıntıları ile karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Ayrıca gençlerin bu sıkıntılara rağmen belli başlı dijital alışkanlıklarını sürdürmeye çalıştığı belirlendi.

Türkiye'den 15-25 yaş aralığındaki 1998 genç ile yapılan araştırmaya göre gençlerin aylık ortalama geliri 752 TL.

GÜNDE 25 TL

Gençler yaşadıkları evi ortalamada 3 kişiyle daha paylaşıyor. Hanelerin oda sayısı ortalamada 3.5 ve evlerin yüzde 66'sı gençlerin ailelerine ait. Her 4 gençten 3'ü kardeş sahibi ve yüzde 72'si site içi veya bağımsız apartman dairelerinde yaşıyorlar.

Gençlerin aylık ortalama geliri 752 TL olarak hesaplandı. Bu rakam gençlerin günlük ortalama 25 TL ile geçinmek zorunda olduğunu gösteriyor.

Raporda ayrıca katılımcılar arasında ciddi bir gelir eşitsizliğinin olduğunun da altı çizildi. Ayrıca Twntify’ın İçgörü Direktörü Bilge Terzioğlu’nun aktardığına göre bu gençlerin yüzde 37'sinin aylık 0-99 TL arasında geliri var. Terzioğlu gençlerin 3’te birinin cebinde sadece yol parası olduğunu belirtti.

YÜZDE 19’UNUN SABİT İNTERNETİ YOK

Raporda göre, gençlerin yüzde 28'i henüz banka müşterisi olmamış, yüzde 58'i ise kredi kartı kullanmıyor.

Gençler ayda ortalama 8.5 GB mobil internet kullanırken, yüzde 19'u evlerinde sabit

internete erişemiyor.

10 GENÇTEN 7’Sİ ÜCRETLİ PLATFORMLARA KAYITLI

Gençler hobilerine haftanın ortalama 3 gününü ayırdığını söylüyor.

Gençler haftada 4 kere dizi film vb içerikler izliyor, 4 kere de oyun oynuyorlar. Her iki aktivitede ayrı ayrı de tek seferde ortalama 2.5 saat geçiriyor.

Gençler için izlerken internet ve üyelikli platformlar ön planda ve her 10 gençten 7'si ücretli üyeliklerin ödemelerinde bir şekilde rol alıyorlar.

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