Zam yağmurundan et de nasibini alacak

Çarşı pazar zamlarla hareketli günler geçiriyor. Akaryakıt başta olmak üzere birçok kalemde yaşanan fiyat artışları kırmızı eti de etkiliyor. Son bir ay fiyatların yüzde 10 zamlandığını söyleyen kasaplar, yüzde 15 - 20 civarında olacak yeni zammın da yolda olduğunu belirtti. SÖZCÜ Web TV'ye konuşan vatandaşlar ise tepkili...

Fatma VURGUN

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Tarımsal girdilerdeki ithalata bağımlılık ve yüksek kur gibi nedenlerle artan hayvancılık maliyetleri nedeniyle, son bir yılda kırmızı et fiyatların yükselmesine yol açtı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020-2021 Eylül aralığında dana eti yüzde 25 zamlanarak 65 liraya ulaştı.

Elbette, TÜİK’in söylediği fiyata büyük şehirlerde et bulmak zor.

Son 1 ay içerisinde ete en az yüzde 10 oranında zam geldiğini söyleyen kasaplar, son dönemde yaşanan zam furyasından etin de nasibini alacağını ve yeni fiyat artışlarının yolda olduğunu söyledi.

SÖZCÜ Web TV’ye konuşan vatandaşlar ise geçim sıkıntısı nedeniyle et tüketimini mecburen azalttıklarını ifade etti.

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