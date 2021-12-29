Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Yeni asgari ücret Ocak ayında yatacak mı?

Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olarak uygulanacak belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısının ardından, asgari ücretin yüzde 50.54 oranında zamlanarak net 4 bin 253'ye çıktı. Zamlı asgari ücret 1 Ocak 2022 itibariyle geçerli olacak. Asgari ücret zamlı olarak şubat ayında hesaplara yatacak.

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Asgari ücretin belli olmasının ardından asgari ücret ile çalışanlar maaşlarını yüzde 50 zamlı olarak başlayacak. 2022 yılı asgari ücret brüt 5 bin 4 TL, işverene maliyeti ise 5 bin 879 TL oldu.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı asgari ücret 2022 yılı itibariyle yürürlüğe girecek ancak çalışanlar zamlı asgari ücreti şubat ayında alacak.

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİLER KALDIRILDI

Ülkemizde onlarca yıl asgari ücretin vergiden muaf tutulması yaşanmıştır. Yeni asgari ücret düzenlemesi ile birlikte on yıllardır konuşulan bu özlemi hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki yıl başından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini kaldırıyoruz. Bu iki verginin kalkmasıyla işveren kesimini 450 TL ilave yükten kurtarıyoruz.

Ülkemizin geleceğini ne yeminli faiz ve kur spekülatörleri, ne iç ve dıştaki Türkiye düşmanları, ne de bir avuç muhteris belirleyebilir. Bu ülkenin geleceğini 84 milyon hep birlikte biz belirleyeceğiz.”

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VERİLMEYECEK

Günlerdir tartışılan asgari ücretten vergi muafiyetinin diğer çalışanlar için de uygulanması kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen, çalışanların maaşlarının asgari ücret kadar Gelir ve Damga Vergisi’nden muaf olmasını içeren teklif, kanunlaştı. Uygulama alanı kalmayan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması da kaldırıldı.