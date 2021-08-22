Zamlı elektrik faturaları yeniden gündemde

En son 2021 Temmuz'da yüzde 15 zamlanan elektrik faturaları sosyal medyada vatandaşın en çok tartıştığı gündem oldu. Elektrik Mühendisleri Odası'nın (EMO) hesaplamasına göre, dört kişilik bir ailenin elektrik faturasına ödediği tutar son 5 yılda 94 TL'den 210 TL'ye ulaştı.

DERLEYEN: GAMZE BAL

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Enerjiye gelen zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. En son temmuz ayında yüzde 15 zamlanan ve 2019 Ocak’tan bu yana toplamda yüzde 33 zamlanmış olan elektrik faturaları bu sabah sosyal medyada gündem oldu.

Fatura tutarlarını paylaşarak pahalılığa dikkat çeken vatandaşlar arasında, aylık 200 TL fatura ödeyen de var, 700 TL ödeyen de.

Türkiye, 2021 Temmuz’una yüzde 15 elektrik, yüzde 12 doğalgaz zammıyla girmişti. Yılbaşından bu yana doğalgazdaki zam yüzde 17.7, elektrikteki zam ise yüzde 22’yi buldu.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, dört kişilik bir ailenin standart ihtiyacı olan 230 kw’lık aylık elektrik tüketimi için ödediği tutarın 2020 Aralık’ta 183.4 TL iken, 2021 Temmuz itibarıyla 210.5 TL’ye çıktığını söylüyor.

2016’DA ELEKTRİĞE AYLIK 95 TL ÖDENİYORDU

EMO’nun hesaplamasına göre, dört kişilik bir ailenin elektrik faturasına ödediği tutar 2016’da 94.8 TL idi. Bu tutar 2017’de 94.7 TL olurken, 2018’de 137.3 TL’ye ve 2019’da ise 163.2 TL’ye ulaştı.

Elektrik, üretimde kullanılan temel bir girdi olduğu için tüm mal ve hizmetlerin fiyatını artırıcı bir etkisi bulunuyor. Olgun Sakarya buna dikkat çekerek, elektrik zamlarının ekmekten suya, ayakkabıdan tarımsal ürünlere kadar her alanda fiyatları artırıcı etki yapacağı konusunda uyarıyor.

ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 26’SI FATURALARA GİDİYOR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu’nun hesaplamasına göre ise, dört kişilik bir ailenin elektrik, doğalgaz, su ve internet dahil tüm aylık faturalarının tutarı 760 lirayı aşmış durumda. Bu da asgari ücretin yüzde 26’sına tekabül ediyor.

Doğalgaz faturasına ödenen aylık tutar illere göre değişmekle birlikte 152-182 TL aralığında olurken, su faturasına ödenen tutar 70-88 TL, telefon ve internete ödenen tutar ise 311 TL olarak öne çıkıyor.

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