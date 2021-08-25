Zeytin üreticilerine 8 aydır ödeme yapılmadı

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Mudanya'da zeytin ağaçları don nedeniyle zarar gören üreticiye 8 aydır ödeme yapılmadığını ileri sürdü. Aydın, "Köylünün zararı karşılanmazsa zeytinciliği sürdüremeyebilirler" dedi.

Halil ATAŞ

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Bursa’da Ocak ayında hava sıcaklığındaki ani düşüş sebebiyle meydana gelen dondan zeytin ağaçları yanan üreticiye 8 aydır ödeme yapılmadığı iddia edildi.

“VERİLEN SÖZLER TUTULMAMIŞ”

Çepnili zeytin üreticisini ziyaret ederek konuyla ilgili sıkıntılarını dinleyen CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, şunları söyledi:

* Mayıs ayında il ve ilçe tarımdan yetkililer gelerek hasar tespiti yaptı. Rapor tuttular. Zararları tanzimle ilgili bütün belgeler hazırladı ancak, Ağustos sonuna gelinmesine rağmen henüz bir yardım yapılmadı. Bu köylülerin zararları karşılanmazsa zeytinciliği sürdüremeyebilirler.

* Tespit edilen zararlar bir an önce karşılanmalı. Çepnili köylüler, Ocak ayında yaşanan don nedeniyle binlerce zeytin ağacının yandığını ve 3 yıl bu ağaçlardan zeytin alamayacaklarını ifade ediyorlar.

* Zararlarının karşılanacağının sözünü alan köylüler, 8 aydır verilen sözlerin tutulmadığını söylüyorlar.

“ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR”

Köylünün zeytinle ilgili zararının karşılanmadığı gibi herhangi bir bilgi de verilmediğini söyleyen Aydın, “Bu köy tarımla, zeytinle, incirle geçinen ve ülke ekonomisine büyük bir katkı veren köy. Eğer bu zararları karşılanmazsa ileride zeytinciliği sürdürememe ihtimalleri var. Buradan yetkililere sesleniyorum; 8 ay geçmiş her türlü tespit yapılmış ancak zararlar karşılanmamış. Bir an önce tespit edilen, raporları tutulan zararlar karşılansın ve köylü üretime devam edebilsin” şeklinde konuştu.