Zincir marketler sözlü savunma yaptı: Zarar ettik

Fahiş fiyat artışı yaptıkları ve kartel oluşturdukları gerekçesiyle soruşturma açılan zincir marketler Rekabet Kurumu'na sözlü savunma vermeye başladı. A101'in yaptığı savunmada kurdaki artışlara dikkat çekilerek maliyetlerin yükseldiği, son iki yılda 1.3 milyar TL zarar edildiği ifade edildi.

Sozcu.com.tr

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Rekabet Kurumu’nun fahiş fiyatları araştırmak üzere Ticaret Bakanlığı’nın müfettiş gönderdiği zincir marketler, bugün sabah 10.30’dan itibaren sözlü savunma vermeye başladı.

A101 tarafından zincir marketlerin fahiş fiyattan ürün sattığına yönelik yapılan savunmada, 2017’den bu yana asgari ücrette ve döviz kurunda 2 kat, elektrik fiyatlarında yaklaşık 3 kat artış olduğuna dikkat çekildi.

“Bu artışların tedarikçilerin üretim maliyetlerine doğrudan yansıması yadsınamaz bir gerçek” denilen açıklamada, “Bu da perakendecilerin girdi maliyetlerine artış olarak yansıyor. Alış maliyetlerindeki artışı özellikle son yıllardaki ekonomik gelişmeler net bir şekilde ortaya koyuyor” ifadelerine yer verildi.

‘MALİYETLERDEKİ ARTIŞ AYNI ORANDA YANSIMADI’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır” demişti.

Girdi maliyetlerinin fiyatlardaki artışta en önemli unsurlardan biri olduğuna vurgu yapılan sözlü açıklamada, son iki yılda 1,3 milyar TL zarar edildiği ifade edildi ve şöyle devam edildi:

“Rakipleriyle birlikte danışıklı fiyat artışlarının yapıldığının söylenildiği bir dönemde aksine zarar edildi. Maliyetlerdeki artışın satış fiyatlarına aynı oranda yansımadığı görülüyor.”

Ayrıca, “Zincir marketlerin kartel oluşturduğu iddiasının da hukuk devleti ilkesi açısından doğru olmadığı kanaatindeyiz” denildi.

Ayrıntılar gelecek…