Zoom’dan 900 kişiyi kovdu

ABD'de bir patron 900 çalışanını Zoom görüşmesiyle işten çıkardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’deki bir firmanın patronu, tek bir Zoom görüşmesi esnasında 900 çalışanını kovdu.

BBC’nin haberine göre, internet ortamında müşterilere ev kredisi bağlayan Better.com isimli şirketin patronu Vishal Garg, 900’e yakın personelini Zoom görüşmesine davet etti.

Çalışanlar görüşmeye katıldıktan sonra Garg, “Eğer bu görüşmedeyseniz, işten çıkarılacak olan şanssız grubun içindesiniz demektir” dedi. Zoom görüşmesi, daha sonra sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Sosyal medyada bu işten çıkarma için ‘soğukkanlı’, ‘sert’ ve ‘korkunç’ yorumları yapıldı. Özellikle Noel tatili öncesi çıkarmaların yapılması da sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Garg, çalışanların işten çıkarılacağını açıkladıktan sonra, görüşme devam ederken “Bunu son yaptığımda ağlamıştım. Haberlerin farklı olmasını isterdim, keşke büyüyor olsaydık.” dedi.

Garg, ekibinin yüzde 15’ine denk gelen toplu işten çıkarmanın arkasındaki sebepleri de performans, üretkenlik ve piyasadaki değişim olduğunu açıkladı. Ancak Better.com’un yatırımcılarından 750 milyon dolarlık nakit aldığı ortaya çıktı.

Better.com’un mali işler müdürü Kevin Ryan, özellikle yılın bu zamanında işten çıkarma yapmanın mide bulandırıcı olduğunu ancak radikal değişiklikler yaşayan emlak piyasasında bu adımı atmak zorunda kaldıklarını söyledi.

PATRON ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Aynı anda yüzlerce kişinin işten çıkarıldığı Zoom görüşmesinin ardından, Fortune dergisi, daha önce imzasız şekilde yayımlanan bir blog yazısının yazarının da Garg olduğunu doğruladı. Blog yazısında Garg, işten çıkarılan kadronun “üretken olmayarak ve günde iki saat çalışarak, sekiz saat çalışan iş arkadaşlarından ve müşterilerden çaldığını” savunuyor.

Forbes dergisinin geçen yıl ortaya çıkardığı, Garg’ın çalışanlarına gönderdiği bir e-mailin yayımlanmasının ardından da kendisinin yöneticilik tarzı, eleştirilerin odağı olmuştu.

E-mail’de Garg, çalışanlarına “Korkunç şekilde yavaşsınız, bir grup aptal yunussunuz, buna hemen bir son verin, beni utandırıyorsunuz.” yazmıştı.

İlginizi Çekebilir Facebook'a rekor tazminat davası

İlginizi Çekebilir TÜİK açıkladı: TL'ye yatırım yapan kaybetti, altın ve dolar kazandırdı