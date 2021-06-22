Bodrum’da bir parsel daha imara açıldı

Türkiye’nin birbirinden değerli arazileri, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek imzasıyla özelleştirilerek imara açılıyor. Son olarak Bodrum’da muhteşem manzaraya hakim bir arazi daha ranta açıldı. Mülkiyeti Hazine adına kayıtlı olan Yalıkavak’taki 25 dönümlük araziyle ilgili ilk gelişme Şubat ayında yaşandı ve gelişmeler jet hızıyla yaşandı.

Arazi, 3 Şubat tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’yla özelleştirme kapsamına alındı. Erdoğan’ın imzaladığı kararda şu ifadeye yer verildi:

“Satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine…“

İTİRAZLAR CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN REDDEDİLDİ

İmar planında değişiklik yapıldı. “Ticaret-Konut Alanı (E:0.30 Y en çok 2 kat)”, “Genel Otopark Alanı”, “Park” ve Yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.

Yeni düzenlemeye yapılan itirazlar 21 Haziran’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından reddedildi ve ilgili Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

“MEVCUT PLANLARI MAHKEME İPTAL ETTİ”

Kararda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Alana ilişkin mevcut imar planları mahkeme kararı ile iptal edildiğinden, altlık imar planı paftaları yerine halihazır haritalar kullanılması gerektiğinden bu kapsamda Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca kullanım kararlarında her hangi bir değişiklik yapılmadan halihazır harita üzerine hazırlanan ekli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planın onaylanmasına karar verilmiştir”

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