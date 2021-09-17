Bir ay içinde bin 739 taşınmaz satılacak

Milli Emlak büyük bölümü turizm bölgelerinde olan bin 739 taşınmaz satışı için duyuru yaptı. Taşınmazların satışını cazip kılmak için 24 ay vade ve KDV’den muaf, 5 yıl Emlak Vergisi ödenmemesi gibi kolaylıklar sağlandı.

Latif SANSÜR

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Milli Emlak internet sitesinde paylaşılan haritadaki bilgilere göre, 16 Eylül'de satışa çıkarılan 234 taşınmaza ek olarak Ekim ayının ilk haftasına kadar 45 ildeki bin 525 taşınmaz daha satılacak.

Aralarında Tercihli kullanım alanı, Günü Birlik Turizm alanı, konut ve villa arsaları, Turizm tesis arsaları, zeytinlikler, doğal sit ve arkeolojik alanlarında olduğu taşınmazlar için yapılan duyurularda “Hazine taşınmazlarının satışında KDV kolaylığı, 2 yıl taksit imkanı olduğunu, 5 yıl Emlak Vergisi ödenmediğini biliyor musunuz?” ifadeleri kullanıldı.

234 TAŞINMAZ İÇİN AÇIK ARTTIRMA YAPILDI

Milli Emlak Müdürlüğü'nce dün yapılan açık arttırmada aralarında turizm tesis, ticaret, konut, ota galericiler alanı bulunan İzmir'den 47, Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde 31, Ankara'da 33 taşınmazın bulunduğu 234 parça satışa sunuldu. Katılımcılar açık arttırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ankara'daki Konferans Salonu ile İzmir'deki Bornova Kültür ve Sanat Merkezi salonlarından katıldı.

383 TAŞINMAZ KAHRAMANMARAŞ'TA

Bakanlığın sitesinde ki haritada kırmızı ile işaretlenen illerde 383 taşınmaz ile Kahramanmaraş birinci sırada yer alıyor.

Ankara 140, Konya 130,Balıkesir 125 taşınmaz ile yer alıyor. Ağrı'da ise 1 taşınmaz satışa sunuldu. Taşınmazların bir bölümü 24 Eylül Cuma günü yapılacak açık arttırma ile satılacak.