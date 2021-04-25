Bodrum’da 1.1 milyon metrekare hazine arazisi imara açıldı, tepkiler büyüdü

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'nde içerisinde doğal ve arkeolojik sit alanlarının bulunduğu 1.1 Milyon metrekarelik hazine arazisinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile önce Özelleştirme İdaresi'ne verilmesi ardından yine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 23.4.2021 tarihinde 3905 nolu karar ile Resmi Gazete'de yayımlanarak imara açılması Bodrumluların çok sert tepkisine neden oldu.

Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi Gamze Türk, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile imara açılacak alanın yaklaşık 10 yıl öncede imara açılmak istendiğini ancak Bodrumluların direnç göstermesi üzerine gündemden çıkarıldığını belirterek “Bir milyon metre karelik bu hazine alanı, inanılmaz büyüklükte bir alan. Bu alanda, yüzde yirmi olarak imar planlanırsa 200 bin, yüzde otuz şeklindeki imarda ise 300 bin metrekarelik bir inşaat alanı olacak. Yani hazine alanının yapılaşmaya açılmasından, şu an Ortakent' te yaşayan tüm nüfus kadar insanı, o alana taşıyacaksınız, anlamı ortaya çıkıyor” dedi.

“BUNUN ADI BODRUM'U BETONA GÖMMEK”

Bodrum’un betona gömüleceğini belirten Türk, açıklamasının devamında ise “Zaten pandemi nedeniyle kentin nüfusu üç kat arttı. Bodrum'un taşıyabileceği bir yük var. Altyapı, su, elektrik, trafik, hastane açısından Bodrum'da her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında zaten kapasitenin çok çok üzerine çıkılıyor. Bunu bir de 12 aya yaymak demek, Bodrum'u yine betona gömmek demek olacak. Biz bunu istemiyoruz. Bu böyle nereye kadar gider? Artık buna bir ‘dur' dememiz gerekiyor. 5-10 yıl sonra, eski cazibesini koruyan, iyileştirilmiş, rehabilite edilmiş bir Bodrum'la devam edilmesini istiyoruz. Ankara'dan gelen inanılmaz vahşi bir yapılaşma talebine 'hayır' diyoruz. Artan nüfus nedeniyle yeni çevre yollarına, yeni marinalara ‘hayır' diyoruz. Bodrum'a, Bodrum olduğu için geliyorlar ama Bodrum'un Bodrum kalması için korumuyorlar. Getirdikleri mermer tozunu denizlerimize döküp, yayıyorlar. Nutkumuz tutuldu. Biz bunlara karşıyız” diye konuştu.

DEFALARCA EYLEM YAPMIŞLARDI

Bodrum Yarımadası'nın tam ortasında yer alan Ortakent Mahallesi'nin en güzel yerinde deniz manzaralı hazine arazisinin imara açılmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi 30 günlük askı sürecinde 28.09.2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na itirazda bulunmuştu. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün itirazın kabul edilmemesi durumunda hukuki sürece başlayacaklarını söylemiş, Bodrumlular bölgede defalarca eylem ve basın açıklaması yapmıştı. Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi Gamze Türk ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile imara açılacak alanın yaklaşık 10 yıl öncede imara açılmak istendiğini ancak Bodrumluların direnç göstermesi üzerine gündemden çıkarıldığını belirterek “Bir milyon metre karelik bu hazine alanı, inanılmaz büyüklükte bir alan. Bu alanda, yüzde yirmi olarak imar planlanırsa 200 bin, yüzde otuz şeklindeki imarda ise 300 bin metrekarelik bir inşaat alanı olacak. Yani hazine alanının yapılaşmaya açılmasından, şu an Ortakent' te yaşayan tüm nüfus kadar insanı, o alana taşıyacaksınız, anlamı ortaya çıkıyor” dedi.

140 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ YEŞİL ALAN

Gürün Muğla' nın doğasını, geleceğini olumsuz etkileyecek her kararın da karşısında olduklarını ve Bodrum'daki imara açılan alan için hukuki olarak ne gerekirse yapacaklarını belirterek “Doğası, eşsiz güzellikleri ve sahip olduğu zenginlikleri ile Muğla sadece üzerinde yaşayanlara ait bir şehir değil, dünyanın ve ülkemizin çok değerli bir hazinesi. Bu hazineyi koruyan yatırımlarla Muğlamızı geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Son olarak güzel Bodrumumuzda kararname ile imara açılan 1 Milyon 102 bin 309 metrekarelik alan için Büyükşehir olarak itirazımızı yaptık. Daha önceki planda doğal ve ekolojik yapısı korunacak alan, büyük bölge parkı, büyük kentsel yeşil alan bir gecede Ankara'dan kentsel gelişim alanına yani ticaret, turizm ve konut alanına dönüştürüldü. Vatandaşlarımızın imar değişikliği yapılan alanı hayal edebilmeleri açısından 140 futbol sahası büyüklüğünde halkımızın nefes alabileceği yeşil alanı imara açmak istiyorlar. Bizim itirazımız bunadır. Tüm hukuki yollara başvurarak bu kararın Bodrumumuzun lehine dönüşmesi için mücadele edeceğiz. Muğla hepimizin.” ifadelerini kullandı.

“YARIMADADA NEFES ALACAK YER KALMAYACAK”

Bodrum'da çevre örgütleri ve STK'lara verdiği destek ile bilinen hukukçu Mehmet Çilsal ise yaptığı açıklamada “Bölgedeki 1/100 bin ve 1/ 25 binlik planlara rağmen kararname yolu ile önce özelleştirilen ardından yine kararname ile imara açılan hazine arazisi ile ilgili alınan bu kararda devlet kendi ile çelişkiye düşmüştür. Çünkü bu karar ile devlet kendi kanunlarına ve ilgili yasalara aykırı davranıyor. Bodrum ve bu bölgede bu tür rantın yüksek olması nedeniyle imara açılan hazine arazilerinin arkasının geleceğini düşünüyoruz. Vatandaşın hak ve hukukunu arayamayacağı hatta kararnamelere karşı Bölge İdare Mahkemeleri'nde değil de Danıştay'da dava açma zorunluluğu nedeniyle kamuoyuna ait arazilerin imara açılması yöntemi itibarıyla çok yanlış. Çükü bu karar ile birlikte yerel yönetim, yani belediyede devre dışı bırakılıyor. Peki imara açtığınız yerde yapılacak konut veya işyerleri ile ilgili hizmeti, ruhsatı kim verecek. Yerel yönetim. İşte tam burada büyük bir kaos yaşanacak. Çünkü bu kararname ile yerel yönetimlerin hakları gasp edilerek yerel yönetimlerin tasarruf hakları elinden alınıyor. Bu nedenle devletin kendi yasalarına aykırı biçimde düzenlenen kararnamelerle bir kenti sadece rant amaçlı betona çevrilmesini doğru bulmuyoruz, elbette hukuki girişimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.