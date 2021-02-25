Erdoğan’ın ‘inadına yapacağız’ dediği Kanal İstanbul’un rantını kim yiyecek?

AKP İstanbul 7. Olağan Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şimdi beğenmiyorlar ya, engellemeye çalışıyorlar ya, Kanal İstanbul projemizin tüm teknik çalışmaları tamamlandı, diğer adımları için gerekli çalışmaları da başlatıyoruz. Onlara rağmen Kanal İstanbul'u da yapacağız, inadına yapacağız. Kanal İstanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek, nasıl bir başka şehir olacak bunu da görecekler. Alıştıracağız.” dedi.

Böylece, Erdoğan’ın 2011 yılında çılgın projem olarak lanse ettiği Kanal İstanbul bir kez daha tartışılmaya başlandı.

ÇOĞU ÖZEL PARSEL

10 yıldır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen ve Katar Emiri'nin annesi Şeyha Moza'nın arazi yatırımı yaptığı projeyle ilgili detaylar ise şöyle:

Marmara Denizi'ni Küçükçekmece Gölü'nden ayıran noktadan başlayarak, Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam eden, Sazlıbosna Köyü'nü geçerek Dursunköy'ün doğusuna ulaşıp Baklalı Köyü'nü geçtikten sonra Terkos Gölü'nün doğusunda Karadeniz'e ulaşan güzergahta yer alan projenin mülkiyet analizine göre, 45 kilometre uzunluğundaki bölgede arazilerin büyük bir kısmı şahıs ve şirketlere ait görünüyor.

Kanal İstanbul projesi güzergahında toplam 8 bin 300 parsel bulunuyor. Bu parsellerin 5 bin 908'inin yani yüzde 71'inin özel mülkiyet olduğu tespit edilirken yüzde 7'sinde ise diğer kamu kuruluşlarıyla ortak olan şirketlere ait paylar bulunuyor.

Kanal İstanbul'un geçeceği güzergah toplam 152 milyon metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bu alanın 37.5 milyon metrekaresi su yolu için kullanılacak. 25.5 milyon metrekaresi ise kamusal alan ihtiyacını karşılayacak.

Geriye kalan 89 milyon metrekarelik alanda ise kanal manzaralı villa, apartman ve çok katlı sitelerden oluşacak yapılar, alış veriş merkezleri, oteller, okullar, limanlar ve kamu binaları yer alacak.

40 MİLYON METREKARE TARIM ARAZİSİ YOK OLACAK

Kanal İstanbul'un geçeceği özel arazilerde yapılacak kamulaştırma çalışmalarının ardından, tarımsal arazi ve ormanlar yok olacak. Ayrıca, proje güzergahında yer alan 440 meradan, 13 milyon 437 bin metrekare büyüklüğündeki 418'inin mera niteliği kaldırılacak, 22'sinde ise tapu kaydında tedbir veya davalar olduğundan henüz çalışmalar sonlandırılamadı. Kaybolacak tarım ve mera alanları toplam 40 milyon 710 bin metrekareyi bulacak. Bu rakam projede kullanılacak toplam alanın yüzde 59.5'ine denk geliyor. Proje üzerinde 4.5 milyon metrekare de orman alanı bulunuyor.

YENİ ŞEHRİN DETAYLARI

Kanalın etrafında kurulacak yeni şehir projesi için çalışmalar tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölgedeki yapılaşmayı belirleyecek olan yedi etaplık 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarından üçünü onaylamış, itirazları almıştı. Şimdi nihai karar bekleniyor.

Yenişehir projesinin birinci etabını kapsayan imar planları Arnavutköy'deki tarım arazilerini yapılaşmaya açıyor. 39 milyon metrekare büyüklüğündeki birinci etabın odağında ticaret ve turizm var.

Kanal İstanbul'un Karadeniz girişinin doğusundaki Yeniköy'de ayrılan 2 milyon metrekare büyüklüğündeki alan lojistik merkezi olacak. İstanbul Havalimanı'nda geliştirilen kargo şehrinin konteyner limanı ve antrepolar ile desteklenerek, kentin lojistiğinin büyük bir kısmının bu bölgeye aktarılması planlanıyor.

Havalimanının yanında Tayakadın'da ayrılan 2.2 milyon metrekare alana teknoloji üssü kurulması hedefleniyor. Fuar ve kongre turizmine hizmet verecek 1.4 milyon metrekarelik alan da havalimanı ve teknoloji geliştirme bölgesi ile ilişkili olacak.

Hazırlanan planda Baklalı bölgesinde sağlık turizmine yönelik faaliyetlerin yer alabileceği bir yer tasarlandı. Bu alanda ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet verecek ve tüm ihtisas dallarını bünyesinde barındıracak hastane, rehabilitasyon merkezi, sağlık köyleri, yaşlı bakım evleri olacak.

SAHİLE 38 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA DOLGU

Küçükçemece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos Gölü güzergahında hayata geçirilecek Kanal İstanbul projesinde çıkarılacak 1 milyar 155 milyon metreküp hafriyatla, Marmara Denizi'nde 3 yapay ada yapılması planlanıyordu.

Mali açıdan etkin görülmediği için çıkarılan toprak ile Karadeniz kıyısında 38 kilometrelik kıyı dolgusu yapılacak. Su yolu için 166 milyon metrekarelik alanda imar düzenlemesi gerçekleştirilecek projenin, hazırlık, kazı çalışmaları ve diğer imalatlarla birlikte 7 yılda tamamlanması hedefleniyor.