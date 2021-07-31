İBB hizmet binası plansız kaldı

İBB’nin AKP döneminde bağış karşılığı plan değişikliği yaparak kaçak bölümlerine af getirdiği Bakırköy’deki Marmara Forum AVM’nin ve daha sonra İBB ek hizmet binası olan bitişiğindeki yapının imar planları için 2019 yılında mahkemeden çıkan iptal kararı, Danıştay tarafından onandı. AVM ve İBB Ek Hizmet Binası plansız kaldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakırköy’deki Marmara Forum AVM’nin kaçak olan otopark ve ofis binalarını 2008 ve 2011 yıllarında iki kez mühürleyip ruhsatların iptali için dava açmıştı. Dava sürerken 2013 yılında AVM’nin açılışı gerçekleştirildi.

2014 yılında İBB’nin kazandığı dava sonucunda 250 bin metrekarelik AVM’nin 60 bin metrekaresinin kaçak olduğu saptandı ve iskanı iptal edildi. Kaçak durumdaki AVM’nin durumu 2016 yılının mayıs ayında İBB Meclisi’nin gündemi geldi ve skandal bir karar alındı.

İBB ile AVM’nin sahibi Multi Emlak Geliştirme Yatırım Şirketi arasında tartışmalı bir protokol hazırlandı. Protokol göre İBB, kaçak yapılar için ruhsat ve iskan düzenlenebilmesi için imar planı değişikliği yapacaktı.

Multi Yatırım Şirketi de aynı parsel üzerinde kendi mülkiyetindeki 33 bin 136 metrekarelik ofis alanına denk gelen hissesini ve Osmaniye Mahallesi’nde Bakırköy Metro İstasyonu’nun yanındaki 16 bin metrekarelik arsayı İBB’ye devredecekti.

Kaçaklara af getiren imar plan yapıldıktan sonra arsalar 30 Haziran 2016’da İBB’ye devredildi. İBB, AVM’nin yanındaki yapıyı, ek hizmet binası olarak kullanmaya başladı.

DANIŞTAY İPTAL KARARINI ONADI

Kaçak AVM’ye bağış karşılığı af getiren plan değişikliğine ve protokole karşı dönemin CHP’li İBB Meclis Üyeleri Nadir Ataman, Taner Kazanoğlu, Hüseyin Sağ tarafından dava açıldı.

İstanbul 7. İdare Mahkemesi 2018'de davayı reddetti. Red kararı istinafa taşındı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4.İdare Dava Dairesi davayı 20 Haziran 2019 tarihinde karara bağlayarak kısmen kabul etti, kısmen bozdu.

Karar ile imar planları iptal edildi, İBB ile AVM yönetimi arasındaki protokolün iptali ise uygun bulunmadı. Kararda, nazım imar planının, mevzuata aykırı olarak planlama ve şehircilik ilkelerine uyulmadan yapıldığına hükmedildi. Bu karar da temyize götürüldü. Temyiz başvurusu Danıştay 6. Dairesi tarafından 18 Mayıs 2021 tarihinde kesin olarak karara bağlandı.

Oybirliği ile alınan kararda, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesince verilen karar, hukuka ve usule uygun bulundu ve bozulmasını gerektirecek bir neden bulunmadığından onandı.

İBB ile AVM yönetimi arasındaki protokol iptal edilmedi ancak imar planları kesin olarak iptal edildi. Böylece AVM ve İBB Ek Hizmet Binası plansız kaldı.

PLAN NEDEN İPTAL EDİLDİ?

İmar planın için verilen iptal kararında; plan notu ile gizli bir emsal fazlalığı getirilerek alanda yapı yoğunluğuna sebebiyet verildiğine dikkat çekilmişti. Önceki plandaki kamusal alana hizmet edecek olan “açık otopark alanı”nın kaldırılarak özel firmanın da yararlanacağı şekilde otopark alanı belirlendiği ve bunun da planlama tekniğine aykırı olduğu tespit edilmişti.