Kanal İstanbul güzergahındaki bütün konut ihaleleri iptal oldu

TOKİ, Kanal İstanbul çevresine kurulacak Yenişehir kapsamında Arnavutköy’de etaplar halinde yapacağı konut projeleri için çıktığı 5 ihaleden 3’ünü geçtiğimiz günlerde iptal etmesinin ardından geri kalan 2 ihaleyi de 13 Aralık günü iptal etme kararı aldı.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak Yenişehir kapsamında Arnavutköy'de etaplar halinde inşa edilecek konutlar için 5 ayrı ihale tarihi belirleyerek kamuoyuna duyurmuştu.

Sazlıbosna Baraj havzasında Kanal İstanbul manzaralı “tarla” niteliğine sahip henüz tapusu bile çıkmayan arazilerde yapılacak inşaat projelerinin üç, dört ve altıncı etapları için gerçekleştirilecek ihaleler geçtiğimiz günlerde kurum tarafından farklı gerekçelerle iptal edilmişti.

Bu kararın ardından TOKİ, ekim ayında gerçekleştirdiği birinci ve ikinci etap ihalelerini de 13 Aralık tarihinde aldığı kararla iptal etti.

Her iki ihalenin iptal gerekçesi de “proje alanında yer değişikliği yapılması” olarak gösterildi. İptal edilen birinci etap ihalesi, 540 konut ve 8 dükkan için 6 Ekim'de gerçekleştirilmişti.

485 konutluk ikinci etap için ise 7 Ekim'de ihaleye çıkılmıştı. Son iptal kararları ile birlikte TOKİ, kanal güzergahında inşa edilecek toplam 3 bin 100 konut için açtığı 5 ihaleyi de iptal etmiş oldu.

“SLOGANLARI BIRAKIN GERÇEKLERİ GÖRÜN”

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu'nun sloganlarını bir kenara bırakıp gerçeklere döndüğümüzde Kanal İstanbul kapsamında yapılacak 5 etap konut ihalesi de iptal edilmiş oldu. Sloganları bırakın, gerçekleri görün. ‘Ne planları yapabilirler ne ihaleleri gerçekleştirebilirler' demiştik. Kanal İstanbul ‘Yalan İstanbul' oldu” dedi. Bakan Kurum'un CHP'yi Kanal İstanbul ihalesine katılacakları tehdit etmekle suçladığını hatırlatan Ataman “İhaleye çıkan kendisi, planları yapamayan kendisi, ihaleleri iptal eden kendisi ama tehdit eden CHP. Bürokratından, müteahhidine herkes iktidarın gidici olduğunu görüyor. Görmek istemeyip hala slogan beyanlarda bulunan bakanların kendisi. Ama gerçekler acıdır, görmek istemeseler de görecekler” diye konuştu.

TEKLİF VEREN ÇIKMAMIŞTI

TOKİ, geçtiğimiz günlerde de 679 konutluk üçüncü etap için 23 Kasım'da gerçekleştirdiği ihaleyi “teklif veren istekli çıkmaması” nedeniyle iptal ettiğini açıklamıştı.

669 konutluk dördüncü etap için 29 Aralık'ta düzenleneceği duyurulan ihale de TOKİ tarafından 7 Aralık günü gerçekleştirilmeden iptal edilmişti.

25 Kasım'da düzenlediği 727 konutluk altıncı etabın ihalesini ise 1 Aralık'ta “İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılması ilkesi gereğince Kamu İhale Kanunu'nun, ‘Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali' başlıklı 39. maddesi uyarınca” iptal ettiğini açıklamıştı.