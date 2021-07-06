Katar Ataköy’ü ‘kapattı’

Ataköy, sahili ve anıtsal ağaçları ile İstanbul’un nadir yeşil alanlarından biriydi. 412 dönümlük arazi, 2001 yılında TOKİ’ye devredildi. ‘Turizm alanı’ ilan edilen arazi için otel, AVM ve benzeri fonksiyonlar tanımlandı.

Araziyi parsellere ayıran TOKİ, Ataköy sahilindeki 124 bin 980 metrekare büyüklüğündeki bir araziyi “kıymetli arsa” ilanıyla 2008’de satışa çıkardı. İhale ilanında Ataköy Konakları ile Marmara Denizi arasında kalan arsanın 68 bin metre karelik bölümünün, TOKİ’nin sözleşmeye koyacağı özel maddeyle yeşil alan olarak korunacağı, park ve yeşil alan olarak düzenlenerek halkın kullanımına açılacağı yazıyordu. Uzun bir sahil şeridine sahip arsanın bu bölümüne kapalı inşaat yapılamayacağı belirtiliyordu.

23 Eylül 2008’de yapılan ihalede en yüksek teklifi 850 milyon lirayla Kat Turizm Gayrimenkul verdi. İhaleyi kazanan firmanın yüzde 80’i Katar devletinin yatırımı olan Qatari Diar adlı şirkete ait. Kat Turizm’de yüzde 10’ar hisseyle Eksim Holding ve Sinpaş’ın payı bulunuyordu. Kat Turizm Gayrimenkul, 2013 yılında arsa üzerinde proje geliştirmek için müteahhit firma arayışına girdi.

Gazetelere “İstanbul’un tartışmasız en değerli arazisi, arsa satış karşılığı hasılat paylaşımı yoluyla ihale edilecektir” ilanı verildi. Yapılan ihaleyi Kuzu Grup kazandı.

Arazi üzerinde imari çizimi Evrenol Architects imzasını taşıyan Sea Pearl (Deniz İncisi) adlı proje geliştirildi. Toplam 9 blokta 1401 adet konut, 17 adet ticari ünite ve otele ait 113 odanın yer alacağı açıklandı. TOKİ ihalesinde inşaat hakkı 249 bin metrekareydi. Ancak, Sea Pearl projesinde toplam 547 bin metrekare inşaat yapılacaktı.

Yapımı sırasında açılan davalar nedeniyle birçok kez mühürlenen Sea Pearl projesinde imar planlarında değişiklik olmadan aynı ruhsatla çalışmalar devam etti ve Sea Pearl projesi tamamlandı.

Gelinen noktada, ihale ilanında kamunun kullanımına açık olacağı söylenen 68 dönümlük yeşil alana ve sahil bandına vatandaşlar giremiyor. Deniz kıyısını ve park olacağı söylenen alanı sadece SeaPearl projesinin daire sahipleri kullanabiliyor.

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