TOKİ’nin Elazığ’da yaptığı deprem konutlarında çatlaklar görüldü

Sivrice merkezli Elazığ'da 24 Ocak 2020 yılında 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında merkeze bağlı Bizmişen bölgesinde TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarının bodrum katlarındaki perde duvarların çatladığı görüldüğü. Deprem konutlarında ev alan ve bodrum katta duvarlarda oluşan çatlakları görür görmez, TOKİ yetkililerine konuyu ilettiğini kaydeden M.B. isimli yurttaş, TOKİ yetkililerinin ise kendisine çatlaklardan haberdar olduklarını ancak hiçbir çalışma yapmadıklarını iddia etti.

“DUVARDAKİ ÇATLAKLARI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM”

2 Şubat 2021 tarihinde konutların teslim edildiğini belirten M.B. ,Anahtarımı alır almaz evimde incelemelerde bulundum. Ardından bodrum kata inip bir inceleme yaptım. Duvarlardaki çatlakları görünce adeta şok yaşadım. TOKİ yetkililerine konuyu ilettim. TOKİ yetkilileri bana çatlaklardan haberdar olduklarını çatlayan duvarların önüne bir duvar daha ördüklerini kaydettiler. Ancak duvarların neden çatladığı noktasında bir açıklama yapmadılar. Benimle birlikte gelip çatlakları inceleme lüzumunda bile bulunmadılar. 24 Ocak'ta ki depremi yaşayan insanlar olarak korkuyoruz. TOKİ yetkilileri bu korkularımızı bilmelerine karşın her hangi doyurucu bir açıklama yapmadılar. Sadece çatlayan duvarları kapatacaklarını ifade ederek konuyu geçiştirdiler.” diye konuştu.

“ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İNCELEME YAPMASINI BEKLİYORUZ”

Bodrum kattaki çatlayan duvarların incelenmesi için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçe verdiğini belirten M.B. “Bu durumu CİMER'e bildirdim. Sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne duvarlar ile ilgili inceleme yapmaları için dilekçe verdik. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü uzmanlarının inceleme yapmasını bekliyoruz. Ben bu noktada sizin aracılığınızla bütün yetkililere soruyorum; duvarlardaki bu çatlaklar bilinmesine rağmen konutlar bize nasıl teslim edildi. Bu evler gerçek anlamda güvenli mi? Ben ailem ile bu evde nasıl oturacağım? Bu sorularıma yetkililerden cevap bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili telefonda görüştüğümüz Elazığ Çevre ve Şehircilik il Müdürü Hikmet Şişecioğlu, konuyla ilgili bilgisinin olmadığını binaların denetiminin TOKİ tarafından yapıldığını TOKİ ile yapacağı görüşme sonrasında açıklamada bulunacaklarını kaydetti.