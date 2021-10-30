G20 zirvesinde Erdoğan ve Biden’dan dikkat çeken fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 Liderler Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

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İtalya’nın başkenti Roma’da 16. G20 Liderler Zirvesi başladı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, ilk oturum öncesi devlet ve hükümet başkanlarını resmi olarak karşıladı.

Corona virüs salgınında 2 yıl aradan sonra ilk yüz yüze gerçekleştirilen G20 Zirvesi kapsamında liderler, aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ABD Başkanı Joe Biden ile tokalaştı.

Erdoğan geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul’da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile ilgili eleştirilerde bulunarak “Şu anda maalesef böyle bir durumdayız ve ABD’de bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak burada olmamalı. Daha önce hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım. Maalesef ABD şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor. Mücadeleyi bırakın onlara yüklü miktarda silah, araç gereç destekleri veriyor” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson yuvarlak masa toplantısı öncesinde ise bir süre sohbet etti. İki lider maske takmazken, Erdoğan’ın maskesini çıkarmaması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede “Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık” ve “Daha İyi Toparlanma için KOBİ’lerin ve Kadınların Sahip Olduğu İşletmelerin Desteklenmesi” temalı oturumlar ile çalışma yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler yapacak, İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek kültürel etkinliğe iştirak edecek ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Roma’ya geldi.