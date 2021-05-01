1 Mayıs eyleminde gözünden yaralandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, geçen sene olduğu gibi bu yıl da Covid-19 salgınının gölgesinde yaşandı. Salgın önlemleri gerekçe gösterilerek alanlarda 1 Mayıs kutlamaları yasaklandı. 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1 Mayıs kutlamasına katılmak için Taksim Meydanı'na gitmeye çalışan gruplara yönelik polis müdahalelerinde 245 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

GÖZÜNDEN YARALANDI

Gözaltıların yaşandığı eylemlerde bir kadın ise gözünden yaralandı.

Görüntüleri paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Bu gencin ne günahı vardı da bu hale getirdiniz? Yazık günah değil mi? Halkın desteğini kaybettikçe halka saldırıyorsunuz. Batsın sizin Saray sevdanız, koltuk hırsınız, para aşkınız…” ifadelerine yer verdi.

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