1 milyon liralık örnek yayla harabeye döndü

Trabzon'da örnek yayla modeli olması amacıyla 1998 yılında yaklaşık 1 milyon liraya Akçaabat ilçesindeki Hıdırnebi Yaylası'na Özel İdare tarafından yapılan 'yayla kent' projesi, son 3 yıldır atıl durumda kaldı. İşletmeci kişilerle yaşanan çeşitli hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle çürümeye terk edilen tesislerde bulunan 11 bungalov ev de yok oldu.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trabzon İl Özel İdaresi, Hıdırnebi Yaylası’nda 1998 yılında Orman Genel Müdürlüğü’ne ait arazide yaklaşık 1 milyon liraya yayla turizmine örnek olması amacıyla “Yayla kent” projesi başlattı. 25 bungalov ev, 25 odalı otel, toplantı ve semire salonu, restorandan oluşan tesis 1 yılda bitirilerek kiraya verildi. Yaklaşık 3 yıl önce ise, Yayla kentteki işletmeleri kiralayan kişiler ile kurum arasında kira, tadilat başta olmak üzere çeşitli hukuki anlaşmazlıklar yaşandı. Bunun üzerine örnek yayla boşaltılarak çürümeye terk edildi. AKP’li ilçe belediyesi yaylanın turizmini canlandırmak için yeni tesis ve gölet yapımı için projeler hazırlasa da bir türlü hayata geçiremedi. CHP İlçe Başkanı Mustafa Bak, milletin parası ile yapılan tesislerin son halinin içler acısı olduğunu söyledi.

11 EV YOK OLDU

Trabzon’da yayla turizminin çok fazla ilgi gördüğünü belirten CHP Akçaabat İlçe Başkanı Mustafa Bak, yöre halkının şikayetleri üzerine Hıdırnebi Yaylası’na giderek tesislerde inceleme yaptı. Tesislerin içinde bulunan bütün malzemelerin boşaltıldığını, camlarının kırıldığını belirten Bak, “Buraya 1 milyon lira harcanarak örnek bir tesis yapıldı. Ancak 3 yıldır boş. Yaylaya gelen turistler kalacak yer bulamadığı için geri dönüyor. Tesisler harabeye dönmüş. Orman İşletme Müdürlüğü'nün buraya bekçi görevlendirmemesi sonucu tesisin içinde ne kadar maddi değeri olan malzeme varsa hepsi sökülüp alınmış, adeta tesisin içi boşaltılmıştı. Bu tesisin, ahşap malzemesinin açık artırma ile ihalesi yapılacağının belirtilmesine rağmen 25 adet bungalov evin 11 tanesi ihale yapılmadan ortadan kaybolmuştur. Milletin parası ile yapılan tesisler bu halde olmamalıydı” dedi.

BELEDİYE PROJELERİNİ BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRMELİ

Atıl durumda kalan Yayla kent için AKP’li ilçe belediyesinin yeni proje ve gölet yapacağını açıklamasına rağmen 2.5 yıldır hiçbir şey yapılmadığını vurgulayan Bak, “Akçaabat, Hıdırnebi yaylasında bulunan ve yıllardır Yayla Turizmine yemek ve konaklama hizmeti vermiş olan Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne ait Yayla kent adıyla bilinen tesis maalesef yıllardır işletme sorunları ve ilgisizlik yüzünden çürümeye terk edilmişti. Buranın Yayla turizmi açısından gerekliliği ve önemini herkesin bilmesine rağmen bu tesisin kaderine terk edilmiş olmasını ise anlamış değiliz. Eğer yayla kent yıkıldıktan sonra yerine başka tesis yapılacaksa veya başka projeler hayata geçirilecekse bir an önce yapılmalıdır” diye konuştu.