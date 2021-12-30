1 Ocak’ta otobüsler, metro ve vapur ücretsiz mi? Yılbaşında toplu ulaşım ücretsiz mi?

2022 yılı için geri sayım başlandı. 1 Ocak günü toplu ulaşım İstanbul'da ücretsiz hizmet verecek. Alınan karar göre otobüs, vapur, metro ücretsiz olacak. Ayrıca 31 Aralık günü İstanbul’da toplu ulaşım 24 saat hizmet sunacak. İETT, yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 15 ayrı hatta 186 sefer düzenleyecek.

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Yılbaşı günü için hazırlıklar devam ediyor. 31 Aralık günü yoğunlukla metro, metrobüs, tramvay ve otobüs gibi araçları kullanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre toplu taşıma araçları 1 Ocak’ta ücretsiz olacak.

1 OCAKTA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)'den yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun teklifi ve İBB Meclisi'nin onayıyla, İstanbul'da son 2 yıldır dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verdiği ve yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Cumartesi günü de toplu taşıma ücretsiz olacağı bildirildi.

EK SEFERLER DÜZENLENECEK

Açıklamaya göre ayrıca, yılbaşı gecesinin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, otobüs ve metro seferleri 24 saat hizmet verecek. İETT, yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 15 ayrı hatta 186 sefer düzenleyecek. 24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak.

KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

İstanbul'da raylı tüm metrolar da 24 saat süreyle çalışacak ve ek seferler konulacak. Hatlarda seferler, 31 Aralık Cuma sabah 06.00'dan 2 Ocak Pazar günü 02.00'ye kadar kesintisiz devam edecek. Tramvay hatları ile Taksim-Kabataş Füniküleri ise 1 Ocak saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek.