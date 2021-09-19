10 ayda 9 dekan, 3 genel sekreter değişti

Gaziantep Üniversitesi’nde, son 10 ayda, ikisi yeni rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından göreve getirilen 3 genel sekreter ile 9 fakülte dekanı görevlerinden istifa etti. Öğrenci ve siyasiler sosyal medya hesaplarından istifalara tepki gösterdi.

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Prof. Dr. Arif Özaydın'ın geçen yıl Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasının ardından Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan istifa etmiş, onun yerine Ahmet Karabay atanmıştı. Ancak, Karabay'ın bu görevi 6 ay sürdü.

Kendisini atayan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ile görüş ayrılıkları yaşayan Karabay, istifa ettirilip yerine Prof. Dr. Yakup Bulut getirildi.

6 ay kadar görevini sürdüren Prof. Dr. Bulut'un yerine ise geçtiğimiz hafta Refah Partisi eski Adana Milletvekili ve şu anda Saadet Partisi GİK Üyesi olan Yakup Budak'ın Yurt Dışı Akrabalar Topluluğu'nda uzman olarak görev yapan Musa Budak atandı. Budak'ın önümüzdeki hafta göreve başlayacağı öğrenildi.

DEKANLARA BASKI İDDİASI

Prof. Dr. Arif Özaydın'ın Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasının ardından önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün yardımcıları Prof. Dr. Şeyhmus Demir, Prof. Dr. Metin Bedir ve Prof. Dr. Avni Demir istifa etti.

YÖK Genel Kurulu tarafından atamaları yapılan ve rektörün görevden alınma yetkisi bulunmayan dekanların istifası için Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından sistematik baskı uygulanmaya başladığı ileri sürüldü. Bu baskılar sonucu, son olarak da geçtiğimiz hafta İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şeyhmus Demir ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Koban dekanlık görevinden istifa etti.

Böylelikle, istifa ederek Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne geçen Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Mürsel Biçer, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Özmantar, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melda Çarpınlıoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Erdoğan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Erciyas, Nizip Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çiçek ve İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Paksoy ile birlikte istifa eden dekan sayısı 9'a yükseldi.

ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ

Dekanların baskısı iddiasıyla istifaya zorlanmaları sonucu görevlerinden ayrılmaları öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı. Bir öğrenci sosyal medya hesabından, “Hocalarımız istifa ediyor. Dekanlarımız istifa ediyor. Okulun açılmasına 10 gün kala eğitimi online yapıyorsunuz sayın rektör” diye tepki gösterdi.

CHP Şahinbey Meclis Grup Başkanı Hasan Şencan Rektör Prof. Dr.Arif Özaydın'ı etiketleyerek, “Memlekete, çocuklarımıza faydanız yok. İstenmiyorsunuz, lütfen istifa ediniz. YETER” paylaşımı yaptı. Bu arada Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'ın, Prof. Dr. Mürsel Biçer'in istifa ederek Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne tayin olmasının ardından, boşalan dekanlık görevine aynı fakültede Prof. Dr. Önder Dağlıoğlu bulunmasına rağmen onu atamayarak kendisini dekan aması tepkiyle karşılandı.