10 gençten sadece 1’i ‘AKP’ye oy vereceğim’ dedi
ORC Araştırma, Eylül-Ekim 2021 genel seçim araştırması kapsamında ‘Z kuşağı’ diye tanımlanan gruptan katılımcılara çeşitli sorular yöneltti. Ankete göre Z kuşağında CHP açık ara önde, AKP'nin oy oranı ise 11,4...
ORC Araştırma, Z kuşağı olarak nitelendirilen 1997 – 2005 yılları arasında doğan kişilerle yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. CHP yüzde 33,8 ile birinci olurken, ‘oy kullanmayacağım’ diyenlerin oranı yüzde 17,8, kararsızların oranı ise yüzde 13,4 oldu.
Yneltilen, “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy veririsiniz” sorusuna verilen yanıtlar ve oranları şöyle:
Yüzde 33,8 CHP
Yüzde 11,4 AKP
Yüzde 6,6 İYİ Parti
Yüzde 7,2 MHP
Yüzde 5,3 HDP
Yüzde 2,1 DEVA
Yüzde 0,9 Gelecek
Yüzde 0,8 Saadet
Yüzde 0,7 Diğer partiler
Yüzde 13,4 Kararsız
Yüzde 17,8 oy kullanmayacak
“Önümüzdeki 1 yıl içinde ekonominin nasıl olacağını düşünüyorsunuz?“ sorusuna verilen cevaplar:
Yüzde 50,7: Daha kötü olur
Yüzde 35,1: Değişmez
Yüzde 14,2: Daha iyi olur
“Yargıya güveniyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplar
Yüzde 21,3: Evet güveniyorum
Yüzde 78,7: Hayır güvenmiyorum