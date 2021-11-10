10 Kasım’da büyük saygısızlık!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde yurdun dört bir yanında saygı gösterileri yapıldı. İstanbul'daki bir emlak ofisi ise tam da bugüne özel satılık ilanını, boşaltılmış özel bir okulun duvarında bulunan dev Atatürk fotoğrafının üzerine astı. Çevre sakinleri, ilanın özellikle bugün asılmasının kasıtlı yapıldığını ileri sürerek duruma tepki gösterdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümünde, yurdun dört bir yanında törenler düzenlendi, 7’den 70’e herkes saygı duruşunda bulundu.

İstanbul Başakşehir’de bu yıl kapanma kararı alarak boşaltılan özel bir okulun şubesinin girişinde bulunan Atatürk resminin üzerine asılan satılık ilanı ise tepkilere neden oldu.

“10 GÜN ÖNCE YOKTU”

Yakın zamanda aynı açıdan çekilen bir fotoğrafta söz konusu ilanın olmadığı görülürken, çevre sakinleri emlak ofisi tarafından bugüne özel kasıtlı asıldığını düşünüyor. Bir çevre sakini şöyle konuştu;

“İlan daha önce yan taraftaydı, yaklaşık 10 gün önce çektiğim bu fotoğrafta Atatürk’ün resmi üzerinde herhangi bir ilan yokken bu sabah resmin üzerini kapatacak şekilde satılık ilanı asıldığını fark ettim. Bu durum, biz çevrede yaşayanları üzmekle beraber kasıtlı yapıldığını düşünüyoruz”

O FOTOĞRAF TARİH DERSİ DİNLERKEN ÇEKİLDİ

Emlak ofisi tarafından üzerine ilan asılan fotoğraf, 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün Adana’yı ziyaretinde İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nde tarih dersini dinlerken çekildi.

İlginizi Çekebilir Atatürk'e, adını taşıyan okulda saygısızlık