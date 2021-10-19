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10 ülkenin Ankara’daki büyükelçileri Dışişleri’ne çağrıldı

Osman Kavala’nın yargılandığı davayla ilgili yaptıkları açıklamalar nedeniyle ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Yayınlanma: 01:19 - 19 Ekim 2021 Güncellenme:
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10 ülkenin Ankara’daki büyükelçileri Dışişleri’ne çağrıldı

ABD Ankara Büyükelçiliği, 10 ülkenin büyükelçilikleri olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın serbest bırakılması için Türkiye’ye çağrıda bulundu.

Yapılan bu açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçilerinin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Büyükelçilerin, yarın sabah Bakanlıkta olmaları bekleniyor. İHA

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